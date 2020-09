Thiago Alcántara cambia el Bayern Múnich por el Liverpool

septiembre 18, 2020 - 12:15 pm

El Liverpool anunció este viernes 18 de septiembre el fichaje del internacional español Thiago Alcántara, que deja el Bayern Múnich tras haber logrado el triplete (Champions-Liga-Copa) en un traspaso de 26 millones de dólares, según los medios locales.

Thiago, de 29 años, firmó un contrato de «larga duración», según el Liverpool, campeón europeo en 2019 y actual rey de la Premier League.

«Siento algo increíble, estaba esperando este momento durante mucho tiempo, estoy muy contento de estar aquí», señaló el jugador en la web del club inglés.

Al mediocentro, pieza clave en la Champions recién conquistada por el Bayern, le quedaba un año de contrato con el gigante alemán, que había intentado renovarle, pero el jugador había decidido desde hacía varios meses cambiar de aires.

