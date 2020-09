Televisa lo veto, mira como se gana el dinero Carlos Villlagrán tras dejar el papel de Quico

septiembre 12, 2020 - 9:33 am

Carlos Villagrán, más conocido como ‘Quico’ ahora la pasa muy mal económicamente luego de la pandemia, sus ingresos llegaban del circo que fundó y tras la suspensión de todos los eventos públicos, se quedó sin su principal fuente de dinero.

Quico se quedó sin trabajo en la década de los 80 luego del veto de Televisa cuando se negó a seguir en la televisora por problemas con Roberto Gómez Bolaños, Emilio Azcarraga, lo quería presionar para que siga en el canal y cuando se negó decidió vetarlo en toda Sudamérica.

Televisa no solo que lo vetó en México, también en todo el continente, amenazaron a cualquier televisora para dejar de darles contenidos si le daban trabajo, “Lo que me decían es que amenazaba con dejar de surtir El Chavo del 8 y telenovelas a quienes me dieran trabajo”, recordó Villagrán.

Sin trabajo y casi sin dinero decidió hipotecar su casa que a la final la perdió, vivió por muchos años fuera de México gracias a su circo que le permitió tener más ingresos, incluso Roberto Gómez Bolaños le prohibió realizar una obra de teatro que ya la tenía lista en Argentina por problemas de derechos de autor.

Solo en Venezuela le lograron dar trabajo, una televisora lo contrató y pese a las amenazas vivió por once años en el país, hace un año decidió retirarse pero su circo se mantuvo de gira por todos los países del continente, lo malo es que al estar en muchos lugares no logró aportar a la seguridad social.

Sus ingresos principales llegaban del circo, durante la cuarentena la pasó muy mal pues no hay forma de autorizar presentaciones pues convoca masivamente a las personas, vive de la poca pensión que logró tener pero los ahorros se le terminan, incluso ahora piensa en vender algunas cosas para generar recursos.