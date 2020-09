Sufrió bullying y ahora es el mejor luchador de UFC: Israel Adesanya

septiembre 28, 2020 - 5:24 pm

Este fin de semana el nigeriano Israel Adesanya venció por nocaut técnico al brasileño Paulo Costa en el segundo asalto y tras los festejos lanzó un mensaje para todas aquellas personas alrededor del mundo que hoy en día sufren bullying. Para quienes no conocían al actual campeón de peso medio, esta dedicatoria pudo haber sido sorpresiva, pero no sorprendió a sus fans.

Es que el nigeriano tuvo que mudarse junto a su familia a Nueva Zelanda cuando tenía apenas 10 años. Sus padres comprendieron que en la isla oceánica podrían encontrar un mejor futuro para sus cinco hijos y por eso optaron por marcharse de su tierra natal, Lagos. A esa nueva vida tuvo que adaptarse este pequeño a quien le costó demasiado hacer amigos y que encontró en la escuela un centro de sufrimiento, en lugar de uno de aprendizaje y diversión.

Su color de piel parecía ser motivo suficiente para que los matones de Rotorua Boys High School lo tomaran como objeto de cualquier tipo de burla y abuso. Fue así que el joven Adesanya se acostumbró al maltrato escolar hasta que un día decidió que las lágrimas no podían seguir siendo parte de su rutina.

“No puedes ser autocrítico cuando todos los demás están tratando de joderte”, declaró el luchador en una entrevista en 2018 al sitio The New Zealand Herald: “Tienes que poder hablarte a ti mismo de la manera correcta”. Fue así que empezó un arduo trabajo que primero apuntó directamente al plano emocional, con largas sesiones en soledad encerrado en una habitación dándose ánimo: “Creo que estaba llorando en el espejo un día después de que me molestaran. Estaba molesto y simplemente hablé conmigo mismo y luego, finalmente, comencé a hacerlo… Lo he estado haciendo durante años”.

Luego, apuntó a lo físico. A los 18 años inició clases de kickboxing, tras ver una película, y pudo así preparar su cuerpo para defenderse. De esa manera, con la mente y el físico encolumnados detrás de una idea, se encontró con que era realmente bueno en el arte de la lucha. Tanto es así que cosechó un récord de 32 victorias en igual cantidad de presentaciones como amateur y se unió a los 21 años se unió al City Kickboxing, un equipo de grandes peleadores dentro de esta disciplina.

Para 2012 tuvo su debut en las artes marciales mixtas y fue triunfo por nocaut técnico ante el australiano James Griffiths. A partir de allí hilvanó una racha de 11 victorias por la vía rápida que el abrieron las puertas de UFC, la compañía de MMA más importante del plantea.

En menos de 10 combates, Adesanya ya se ha adueñado del título de campeón en la categoría de peso medio pero además ha escalado al puesto número 1 del ranking libra por libra dentro de UFC, por lo que hoy en día es considerado el mejor luchador de la empresa.

Es por eso que se estima que sus ganancias ya han superado el millón y medio de dólares, dinero que ha comenzado a disfrutar. En 2019 se compró un McLaren 720s Spider naranja, valuado en USD 637 mil: “Se siente como una nave espacial. La gente sigue diciendo ‘bien merecido’, pero no siento que me lo merezca, no me lo merecía”. Antes, había buscado suerte con un Lamborghini, para cumplir un deseo que tenía desde niño: “Lo probé y mi cabeza golpeó el techo, por lo que no era adecuado”, comentó al talk show neozelandés The AM Show.

En esa entrevista de hace unos días recordó la época en la que sufría bullying y reveló que sigue en contacto con varios de los que lo acosaban en la escuela: «Tengo a algunos de ellos en mi Facebook, para que puedan ver cómo estoy brillando. En mi cabeza, miro a mis matones. Aún los veo más grandes que yo, pero cuando vuelvo a Rotorua, pienso, ‘¿Yo te tenía miedo’?”.

Este fin de semana Adesanya venció por nocaut técnico en el segundo asalto al brasileño Paulo Costa y tras ganar lanzó: “Paulo es un bully, pero para mi, eso no es novedad. Sufrí con eso toda mi vida. Tengo la habilidad de vencer a esas personas y eso es lo que hago. Dedico esta pelea a todos los que sufren bullying, sea en la escuela o en el trabajo. Ustedes tienen que responder y pelear”.

El nigeriano de 31 años recordó que en la previa su rival había lanzado varios mensajes en las redes mofándose de él y por eso dejó en claro que eso no es sano para nadie: “Algunas de las cosas que hizo en línea. No estaba eso cuando yo era pequeño, pero ahora los niños pasan por ese acoso en las redes sociales. Y (Costa) estaba tratando de hacerme eso. Es como si estuviera tratando de apuntar a mi yo más joven. Pero haces eso y ahora tienes al perro grande en el patio”.

Adesanya es ahora una de las máximas figuras del mundo de las artes marciales mixtas y según sus propias declaraciones tiene como objetivo enfrentar a los mejores de su categoría, por lo que no teme exponer su cinturón de campeón. Además, le avisó a Dana White, presidente de UFC, que quiere que los mejores de otros pesos se midan ante él para poder demostrarle a los fans por qué está donde está, por lo que su nombre se mantendrá en los principales portales del mundo del deporte durante un largo tiempo.

