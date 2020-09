Steve Nash será el nuevo entrenador de los Brooklyn Nets

septiembre 3, 2020 - 2:22 pm

En una decisión inesperada, los Brooklyn Nets anunciaron este jueves que Steve Nash, dos veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, será su entrenador la próxima temporada con la pareja de superestrellas Kevin Durant y Kyrie Irving a sus órdenes.

Nash asume su primer trabajo como técnico jefe en la NBA después de cinco años como coordinador de desarrollo de jugadores para los Golden State Warriors, donde ejerció de consultor de un equipo que ganó dos anillos y jugó cuatro finales consecutivas.

«Entrenar es algo que sabía que quería hacer en el momento adecuado y me siento honrado de poder trabajar con el excelente grupo de jugadores y personal que tenemos aquí en Brooklyn», dijo el ex base canadiense en un comunicado.

«Estoy tan emocionado por las perspectivas del equipo en la cancha como por mudarme a Brooklyn con mi familia y convertirme en un miembro impactante de esta comunidad», afirmó.

A sus 46 años, Nash se hace cargo de un equipo que solo ha ganado una serie de playoffs desde 2007 y que en los dos últimos años ha caído en la primera ronda, incluido el actual final de temporada en Disney World (Orlando).

Sin embargo, las perspectivas de los Nets pueden cambiar radicalmente la próxima temporada. Hace un año la franquicia neoyorquina sorprendió a la NBA haciéndose a la vez con dos de los mejores jugadores de la liga: Kevin Durant, ganador de dos anillos con los Warriors y MVP en 2014, y Kyrie Irving, quien fue clave para el campeonato de los Cleveland Cavaliers de LeBron James en 2016.

Durant, de 31 años, no ha podido debutar todavía con los Nets por la grave lesión en el tendón de Aquiles que sufrió durante sus últimas finales con los Warriors, pero se espera que esté listo para el inicio de la próxima temporada.

La pareja que formará el alero con el base Kyrie Irving, que esta temporada ha promediado 27,4 puntos por partido pero no jugó los playoffs por lesión, hacen de los Nets un teórico competidor en la debilitada Conferencia Este.

Aunque hay otros equipos en búsqueda de entrenador, como los Indiana Pacers o los Philadelphia 76ers, el banquillo del equipo neoyorquino era uno de los más codiciados de la liga.

En su plantilla, los Nets cuentan con jóvenes en ascenso como Caris LeVert y Jarrett Allen que pueden complementar a Durant e Irving o bien ser moneda de cambio para conseguir una tercera estrella que les colocaría el cartel de candidatos al anillo.

Desde que despidieron por sorpresa a Kenny Atkinson en marzo, Brooklyn buscaba al entrenador ideal para su nuevo y ambicioso proyecto y consideró a figuras experimentadas como Jeff van Gundy, Mark Jackson o Ty Lue, manteniendo en secreto sus conversaciones con Nash de las últimas semanas.

«Después de reunirnos con candidatos a entrenador de gran éxito y de diversos perfiles, sabíamos que teníamos que tomar una decisión difícil», dijo el manager general de los Nets, Sean Marks.

«En Steve vemos un líder, comunicador y mentor que se ganará el respeto de nuestros jugadores», subrayó. «He tenido el privilegio de conocer a Steve durante muchos años. Es uno de los grandes líderes en nuestro juego, he sido testigo de primera mano de su agudez en el básquetbol y su enfoque desinteresado para priorizar el éxito del equipo».

Según la cadena ESPN, Nash firmará un contrato de cuatro temporadas y cuenta con una estrecha relación con Kevin Durant forjada en la etapa de ambos en los Warriors.

Elegido ocho veces para el Juego de las Estrellas, el canadiense jugó 18 temporadas en la NBA con los Phoenix Suns, Dallas Mavericks y Los Angeles Lakers, ganando consecutivamente los MVP de 2005 y 2006 cuando formaba parte de los Suns.

Nash es el tercer jugador con mayor número de asistencias en la historia (10.335) y es miembro del Salón de la Fama desde 2018. El actual técnico Jacque Vaughn, que dirigió a los Nets desde marzo hasta su caída en la primera ronda de playoffs ante los Toronto Raptors (4-0), será el ayudante principal de Nash.

