Stefany Flores narrósobre los días más difíciles de su vida en Trinidad

septiembre 23, 2020 - 10:16 am

A un mes y pocos días de haber sido atacada Stefany Flores, la modelo venezolana de 18 años, contó a través de las redes sociales cómo ha sido afrontar lo que calificó de los días «más difíciles» de su vida, después de haber sido víctima de un ataque el pasado 11 de agosto en Trinidad y Tobago, donde reside.

«Siempre supe que era fuerte y valiente, pero solo hasta ahora me he dado cuenta realmente de lo fuerte y valiente que soy, he soportado lo que nunca imagine soportar, pero toda esa valentía para soportar, todo esto te lo debo a ti mi Dios», escribió Flores el sábado 19 de septiembre en su cuenta de Instagram.

Según reseñó el portal El Pitazo, la joven deltana que emigró junto con su familia a Trinidad y Tobago dijo que debe someterse a algunas cirugías. «Sé que vienen momentos difíciles para mi familia y para mí, aún necesito algunas operaciones, aún necesito pasar por diferentes procesos, pero seguiré aferrada a Dios y con mi fe puesta en él», añadió.

Flores se encuentra recibiendo atención médica y sus familiares solicitaron el 21 de agosto ayuda para costear los gastos. La joven presentó heridas en su rostro y uno de sus ojos estaba comprometido tras haber recibido varias puñaladas.

La joven dijo confiar en su completa recuperación. “El amor tan grande que me tiene Dios, el amor de mi mamá, mi papá, mi hermanito, sólo ese amor ha sabido abrazar el dolor y convertirlo en combustible para darme la fuerza necesaria para seguir, y esa misma fuerza es la que me ha sostenido hasta ahora para afrontar esta circunstancia«, expuso.

También agradeció el apoyo y las oraciones de sus seguidores en redes sociales que le han dado «fortaleza para enfrentar esta dura situación que me ha cambiado la vida por completo», aseguró.

Dos de los tres hombres que agredieron a la joven fueron identificados como Akki Rodríguez, de 26 años de edad, y Aaron Ramkissoom, de 20 años, ambos de nacionalidad trinitaria. Fueron presentados el 21 de agosto ante un magistrado de San Fernando en Trinidad y Tobago.



El Pitazo