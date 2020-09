Stefano Domenicali es el nuevo presidente de la Formula 1

septiembre 25, 2020 - 12:42 pm

El italiano Stefano Domenicali, exdirector deportivo de la Scuderia Ferrari, fue nombrado como nuevo presidente de la Formula 1, anunció este viernes la compañía organizadora del campeonato.

Domenicali, de 55 años, tomará sus funciones en enero de 2021 tras la marcha, prevista, del actual dirigente, Chase Carey, de 66, que mantendrá un rol de presidente no ejecutivo.

«Estoy muy feliz de unirme a la organización de la Fórmula 1, un deporte en el que he estado toda mi vida. Nací en Imola y vivo en Monza», señaló Stefano Domenicali, hablando de los dos célebres circuitos italianos.

Domenicali comenzó su carrera en Ferrari en 1991, antes de convertirse en director deportivo de la Scuderia en 2008. Después se unió al grupo Volkswagen/Audi para ocuparse más particularmente del constructor de autos deportivos Lamborghini. La escudería italia felicitó a Domenicali por su nuevo puesto en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Liberty Media have confirmed that Stefano Domenicali will take up the role of President and CEO of Formula 1 in January 2021

Chase Carey will move to the role of non-executive Chairman#F1 pic.twitter.com/DgRJrLG05t

— Formula 1 (@F1) September 25, 2020