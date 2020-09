Sólorzano a Capriles: Si quiere legitimar a Maduro y salirse de la unidad zapatee para otro lado, pero deje trabajar

septiembre 3, 2020 - 12:21 pm

La diputada Delsa Solórzano, dijo haber quedado «atónita» con las declaraciones de Henrique Capriles y reprochó que el exgobernador del estado Miranda haya decidido participar en las elecciones del 6 de diciembre y haber expresado su rechazo a la unidad. Al respecto, estimó que si Capriles no quiere pertenecer a la unidad al menos debería «dejar trabajar» a los demás.

«Quienes no quieran estar en la Unidad, quieran legitimar a Maduro y acabar con el único Poder legítimo en Venezuela, como diría mi abuela: que se zapatee para otro lado, pero que deje trabajar a quienes queremos liberar a Venezuela. Yo, a diferencia de otros voceros que hoy tratan de justificar lo injustificable, no pertenezco al llamado G4, pero debo decir que todos hemos sido golpeados por igual», escribió vía Twitter.

«No he hecho más que luchar por la libertad y el cambio, sostener a Maduro sí sería mantener el “status quo”. No acompaño el fraude electoral, no seré cómplice de la satrapía. No legitimo a Maduro. No hay argumento sólido que me lleve a acabar con nuestro único poder legítimo: la AN. Me mantengo firme junto a los 27 partidos que firmamos el acuerdo del 2 de agosto», escribió en un hilo en Twitter.

La parlamentaria reprochó que tras las liberaciones de «rehenes del régimen, se menosprecie el trabajo realizado activistas y defensores de ddhh durante estos años, porque ha sido encomiable. Diversas ONGs se han dedicado a la recopilación de denuncias, a la documentación de cada caso, y a defender a los perseguidos dentro y fuera del país. Pretender que una acción “personal” es la razón de la liberación de algunos rehenes, es por lo menos egoísta. Los defensores de DDHH, lamentablemente no tenemos las llaves de los calabozos de los presos, ni el boleto de retorno de los exiliados», sentenció.

