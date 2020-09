Solo si hay cambios importantes, la UE enviaría observadores electorales a Venezuela

septiembre 17, 2020 - 4:12 pm

El presidente de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, informó que si en Venezuela ocurren cambios importantes que permitan unas elecciones, a su juicio, libres y justas, la UE enviaría una misión de observación electoral.

Durante una reunión virtual, los miembros del Grupo de Contacto Internacional (ICG) reafirmaron que la única solución sostenible a la crisis venezolana será una política inclusiva, pacífica y democrática, a través de elecciones legislativas y presidenciales libres, creíbles, transparentes y justas.

De igual manera, pidieron que se brinden garantías electorales de acuerdo con los estándares internacionales y la Constitución de Venezuela, para los comicios del 6 de diciembre. Sin embargo, aclararon que, por el momento, no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo.

Pero, el ICG señala que el calendario electoral actual no permite el despliegue de una Misión de Observación Electoral, ni deja suficiente tiempo y espacio político para que las partes negocien las condiciones para unas elecciones creíbles, libres y justas.

Reiteraron su profunda preocupación por el empeoramiento de la situación humanitaria en el país, que ahora se ve agravada por la pandemia Covid-19.

Por otro lado, expresaron su apoyo a la labor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas, y pidieron su acceso sin restricciones a los sitios del país para llevar a cabo su mandatos. Expresaron su profunda preocupación por las violaciones de los derechos humanos, como se actualizó en informes recientes de UN HCHR, Bachelet y la Misión de Investigación de la ONU.

Strong support from Ministers of the ICG to continue working for a negotiated political solution to #Venezuela crisis. The holding of free & fair elections is key. Only important changes to conditions and time-frame could allow deployment of an EU Electoral Observation Mission

September 17, 2020