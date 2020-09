Sin ropa y muy sexy, Nany Luna infarta... las redes con Vanessa Senior, quien le dice cositas morbosas y tiernas por su cumple: "SOY TU SUGAR..."

septiembre 11, 2020 - 6:45 pm

Vanessa Senior vuelve a encender las redes sociales luego de publicar unas fotografías junto a su sensual esposa Nany Luna, a propósito de su cumpleaños.

Nany aparece sin ropa, luciendo únicamente la parte de abajo de un bikini y una mallita sobre sus pechos.

Vanessa, invadida de alegría, expresó: «A persignarse, que llegó el cumpleaños Nini, porque ya ni son 20 ni son 30.

Es mas chica, ven para soplarte la vela y darte par de nalgadas».

«Por ahí dicen que soy tu Sugar, pues, al carajo la gente, SOY TU SUGAR, TU HEMBRA, TU MACHO, TU AMANTE, TU PERRA, TU COMPLICE, TU AMIGA, TU CONFIDENTE, TU ALCAHUETA Y TU GUARDAESPALDAS», escribió Vanessa a Nany.

Al mismo tiempo, la influencer reveló: «Vamos aprendiendo juntas, que esto de ser feliz no se aprende de la noche a la mañana. Hemos estado al borde de mil abismos, te has descarriado un par de veces, yo hasta he querido salir corriendo otro par. Y todo se resolvió entendiendo que somos UNA con dos cabezas. Que la complicidad va mas allá de la lujuria apasionada de nuestras noches, días tardes y meriendas».

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día