Silvio Berlusconi continúa hospitalizado por coronavirus: “Está en una fase delicada”

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, enfermo de coronavirus e ingresado en la noche del 4 de septiembre en un hospital de Milán, evoluciona de forma regular aunque se encuentra en una fase delicada por la infección pulmonar que padece, ha explicado hoy su médico personal Alberto Zangrillo, que trabaja en ese hospital.

Zangrillo ha relatado a los medios que se encontraban a la salida del hospital que “el paciente está tranquilo” y que la fase en la que se encuentra “es delicada”, ya que la infección pulmonar que tiene “merece una terapia adecuada y lleva su propio tiempo”.

No obstante, el doctor destacó que Berlusconi responde “de forma óptima al tratamiento” y matizó que esto no significa cantar victoria ya que pertenece a la categoría considerada de mayor fragilidad”, según las informaciones locales. El doctor Zangrillo mostró un “optimismo cauteloso” y aclaró que este domingo no habrá otras comunicaciones sobre el estado de salud del ex primer ministro.

Berlusconi dio positivo en coronavirus el pasado 2 de septiembre tras someterse a una prueba en Italia cuando regresaba a Arcore, cerca de Milán, de un viaje procedente de Francia, donde visitó a su hija mayor Marina.

Anteriormente se le practicó otra prueba, a la que dio negativo, después de conocer que el empresario Flavio Briatore, su amigo y con el que había tenido un encuentro en Cerdeña, estaba contagiado.

