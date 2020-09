Silvetre Dangond y Carlos Vives se están peleando; mira por qué

septiembre 24, 2020 - 11:43 am

Una pelea se registra en redes sociales entre dos grandes exponentes de la música colombiana. Se trata nada más y nada menos que de Silvestre Dangond, destacado por ser uno de los propulsores de la nueva ola del género del vallenato y de Carlos Vives, actor y cantante de gran trayectoria tanto del vallenato como la música folclórica de Colombia.

El conflicto se devela, luego que Silvestre Dangond decidió responder a Carlos Vives, después que este le reclamara (sin mencionarlo) el haber supuestamente trabajado con sus músicos sin su consentimiento.

Dangond utilizó su cuenta de Twitter para contar su parte de la historia, diciendo primero que ese equipo del que Vives habla se lo regala “con to’ y ñapa, con un moño grande”, e insinuó que toda esta polémica no era más que una mentira.

El intérprete de Justicia y Ya no me duele más, también aprovechó para comentar que al samario lo “engañan” y está “lleno de proyectos que nunca se harán realidad”. Además, aclaró que al mánager “Walter K.” él no lo buscó, sino que fue, al contrario.

El cantante también reiteró que jamás trabajó con los músicos del intérprete de La bicicleta, y que todo forma parte de una confusión. Aún así, aceptó que le gustaría entrar al estudio junto a Luis Ángel, “Papá Pastor”, que es el bajista y líder del grupo musical de Vives.

Ese equipo de el que hablas te lo regalo con to y ñapa! Con un moño grande….no veo la hora que pase toda esta mentira! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020





Y con respecto a el manager ! Yo no busque a Walter K , Walter me busco a mi! — Silvestre Francisco (@SilvestreFDC) September 23, 2020

