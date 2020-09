Shakira cantante oficial de la FIFA en el Mundial Qatar 2022

septiembre 28, 2020 - 2:17 pm

Shakira sigue siendo solicitada por usuarios en el Twitter oficial de la FIFA para ser parte del Mundial Qatar 2022

Shakira siempre ha dicho presente en los eventos deportivos y así lo ha demostrado en los ocho espectáculos en los que ha dejado hasta el alma. Meses atrás a raíz de un tuit de la FIFA recordando a Shakira como parte del Mundial Sudáfrica 2010, decenas de usuarios respondieron dicha publicación con el pedido de ver nuevamente a la artista en el Mundial Qatar 2022.

“Pensamos que este es un acertado ‘volver al pasado’ ¡esta semana!”, twitteó la cuenta oficial de la FIFA encargada del Mundial, debido a la participación de la colombiana en el medio tiempo del Super Bowl. Además, en el tuit se etiquetó a Shakira y a la NFL con un emoji coqueto.

Los usuarios no dudaron en expresar su respaldo para que la artista cante en Qatar 2022 y se crearon las etiquetas para que la FIFA reconozca a la intérprete de como posible candidata a cantar se en este evento deportivo. “Shakira Mundial Qatar 2022”, “Shakira Qatar 2022” y “Shakira 2022”.

Sin embargo, todo es posible, pues Shaira ya culminó la gira de conciertos de “El Dorado”, su último trabajo discográfico y conociendo a la interprete ya debe estar preparando su nueva producción musical, por lo que tenerla con un tema en el Mundial Qatar 2022 pudiera ser factible.

Recordemos las presentaciones de Shaira más emblemáticas en los eventos deportivos en los que ha estado presente.

Mundial de Alemania 2006

Al cierre del Mundial 2006, donde Italia se coronó campeón, desde las gradas, se presentó la colombiana con su tema “Hips don’t lie” que interpretó junto con Wyclef Jean, con lo cual cautivó a los 69 mil espectadores. Quizá el evento que demostró que la presencia de Shakira en finales deportivas sería un éxito, fue esta presentación en la clausura del Mundial de Alemania 2006 de la FIFA.

La canción, que hizo parte del álbum Fijación Oral Vol. 2, logró vender más de 20 millones de copias y fue un éxito a nivel mundial. El show fue totalmente en las escalinatas de una de las gradas del Estadio Olímpico de Berlín. Si bien su canción no era el tema oficial del mundial, se convirtió aún más en un éxito y muchos siguen asociando el tema a la celebración deportiva.

Mundial de Sudáfrica 2010

Shakira tuvo la oportunidad y fue la única artista, que hizo parte tanto de la apertura como de la clausura del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. La intérprete barrranquillera hizo parte inicialmente del concierto de inicio junto a otros artistas como Alicia Keys, The Black Eyed Peas y el también colombiano Juanes.

En este concierto cantó varios de sus temas, además de la canción oficial del mundial que esta vez sí fue suya. ‘Waka Waka (This time for Africa) fue el tema interpretado junto al grupo sudafricano Freshlyground.

NBA All Stars Game 2010

Para salir un poco del balón pie, en ese mismo año, Shakira fue la encargada de llevar su poder lobezno a la 59 edición del All Stars Game de la NBA.

En ese momento interpretó los temas Loba (She Wolf) y ‘Give it up to me’ .El equipo del Este venció por dos puntos al del Oeste (142-139) en el estado de Texas.

Azerbaiján 2012

Embarazada de su primer hijo, Shakira hizo presencia en la final del Mundial Femenino de Fútbol Sub 17 en Azerbaiján. La cantante nuevamente interpretó el tema “Loca” y ‘Waka Waka’ en el Estadio Tofiq Bəhramov, con capacidad para 30 mil personas.

Curiosamente Shakira cantó en la final, mientras que Jennifer López cantó en la apertura del mismo evento.

Mundial de Brasil 2014

Tras muchas especulaciones y comentarios de los fans Shakira no interpretó el tema oficial en el Mundial de Río 2014, pero su canción formó parte del repertorio musical del evento y al final, logró amenizar la ceremonia de clausura con su tema “La La La” mientras que Alemania y Argentina se disputaban la Copa del Mundo.

Esto se llevó a cabo en el Estadio Maracaná, Río de Janeiro frente a 74 mil 738 espectadores, de hecho, lo hizo con su segundo hijo en el vientre. El video oficial de la canción sigue siendo uno de los videos más vistos de YouTube a la fecha.

Juegos Olímpicos Centroamericanos en Barranquilla 2018

Como era de esperarse, cuando se menciona a Barranquilla en cualquier tema, no se pude olvidar el nombre de Shakira y es por esta misma razón que ella fue la encargada de llevar ritmo y amor a los Juegos Olímpicos Centroamericanos en Barranquilla en el año 2018.

Shakira volvió a su ciudad natal luego de 12 años sin presentarse en ella para interpretar varios de sus temas en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. La artista hizo un alto en su gira “El Dorado” para bailarle a sus coterráneos y darle inauguración oficial al evento deportivo más grande que hasta ese momento había tenido la ciudad.

Copa Davis 2019

Para el 2019, en el marco de la 108 edición de la Copa Davis celebrada en Madrid, España, no había nadie como Shakira para amenizar el evento deportivo de tenis, pues ella interpretó tres canciones en el país de su pareja Gerard Piqué.

La artista barranquillera interpretó varios de sus éxitos en la ceremonia de clausura de la Copa Davis 2019 y estuvo acompañada del puertorriqueño Pedro Capó y el también colombiano, Camilo.

Super Bowl LIV

Para este 2 de febrero, la cantante latina fue la encargada de mover las caderas al lado de Jennifer López en el magno evento del futbol americano para la edición 54 del Super Bowl.

Una presentación catalogada como una de las mejores del mundo y en la que ambas artistas derrocharon sensualidad ante los ojos del mundo. Ahora solo tocará esperar sí Shaira moverá o no sus caderas en el Mundial Qatar 2022.

