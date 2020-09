Serena Williams, con sufrimiento, ya está en cuartos en el US Open

septiembre 7, 2020 - 3:11 pm

En una feroz batalla en tres sets, la estadounidense Serena Williams derrotó este lunes a la griega Maria Sakkari y avanzó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde persigue su 24º título de Grand Slam.

La menor de las Williams, número 8 de WTA, venció a Sakkari, número 22, por 6-3, 6-7 (8/6) y 6-3 en dos horas y 27 minutos de juego en la pista Arthur Ashe, la principal de Flushing Meadows (Nueva York).

Tras el golpe anímico de perder el segundo set en el ‘tie break’, Williams llegó a estar 2-0 abajo en la manga definitiva pero se rehízo para tomar la revancha ante Sakkari, que la había derrotado en el torneo de Cincinnati una semana antes del inicio del Abierto de Estados Unidos.

La norteamericana, de 38 años, llega por 53era vez a esta instancia en el US Open tras alcanzar su victoria número 100 en el Arthur Ashe Stadium.

Serena keeping it 💯 on Ashe. pic.twitter.com/TNbEuyzjQn

Serena Williams enfrentará en los cuartos de final a la ganadora del cruce de octavos del lunes entre la francesa Alizé Cornet y la búlgara Tsvetana Pironkova.

Let it all out @serenawilliams!

She defeats Sakkari in a 3-set battle and is through to the QF 👊#USOpen. pic.twitter.com/TXFTxMXL34

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2020