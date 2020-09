Sebastian Vettel pilotará un Aston Martin a partir de 2021

septiembre 10, 2020 - 8:41 am

El piloto alemán de Fórmula 1, Sebastian Vettel, será nuevo piloto de Aston Martin (futuro nombre de la actual Racing Point) a partir de 2021, tras la salida de ese equipo del mexicano Sergio Pérez, anunció la escudería el jueves 10 de septiembre.

Vettel, de 33 años, cuatro veces campeón del mundo, va a abandonar Ferrari a finales de año, una vez expire su contrato, tras un paso poco fructífero por el equipo italiano.

«La firma de Sebastian es una señal clara de la ambición de la escudería de convertirse en una de las más competitivas», dijo Racing Point, pensando en su nuevo proyecto como Aston Martin.

La escudería Racing Point, antigua Force India, es propiedad del millonario canadiense Lawrence Stroll y había anunciado el miércoles 9 que Pérez dejaba el equipo a finales de año.

El mexicano también confirmó que dejaba Racing Point en un mensaje en Twitter en el que dio a entender que no se va por decisión propia.

«En lo personal duele porque aposté mucho por el equipo en momentos muy difíciles; se logró salir adelante y me siento orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros», dijo.

Vettel, por su parte, pasó seis años con Ferrari, pero no logró el ansiado quinto título mundial tras los logrados entre 2010 y 2013, cuando era piloto de Red Bull.

Su última temporada en Ferrari parece haber sido especialmente difícil y actualmente ocupa el 13º lugar en la clasificación mundial de pilotos.

«Estoy muy orgulloso de convertirme en piloto Aston Martin en 2021. Para mí es una nueva aventura, con una marca legendaria. Estoy impresionado por los resultados que la escudería obtuvo este año y creo que el futuro será todavía mejor», estimó Vettel, citado en el comunicado.

