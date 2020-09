Se hace viral video de Abdalá Makled desde El Helicoide: “Estoy mal de salud”

septiembre 20, 2020 - 10:14 am

El excandidato a la alcaldía de Valencia aparece en el video con una enorme barba y una cabellera de varios meses sin afeitar y muestra la boleta de excarcelación número 025-19 emitida por un tribunal penal capitalino.

Este fin de semana se filtró un video de Abdalá Makled, uno de los hermanos Makled y excandidato a la alcaldía de Valencia, en el que clama por su libertad debido a que, después de año y medio con boleta de excarcelación, sigue encerrado en El Helicoide.

Makled está detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional desde hace 12 años. Sin embargo, él denuncia estar secuestrado desde julio de 2019.

En las imágenes del audiovisual de escasos 50 segundos, se le ve con una enorme barba y una cabellera de varios meses sin afeitar y muestra la boleta de excarcelación número 025-19 emitida por un tribunal penal capitalino.

“Señor Tarek William Saab, le pido, por favor, con todo el respeto que se avoque a esto. Estoy muy mal de salud y no me quieren liberar del Sebin, desde hace un año y medio. Acá está mi boleta: libertad plena y de paso me tienen con grillete“, expresó Makled.

Noticia al Día

Con información de El Nacional