Salomón Rondón volvió marcar en empate del Dalian (+Video)

septiembre 14, 2020 - 5:13 pm

El delantero venezolano José Salomón Rondón sigue demostrando que está muy por encima del nivel del fútbol chino y lo hace a base de goles. Este lunes marcó su octavo gol de la temporada, en el empate a un gol de su club Dalian Pro ante Shanghái Shenhua, por la undécima fecha de la competición.

Con un fuerte disparo desde fuera del área, pasando cerca del palo derecho del arquero, Rondón abrió el marcador en el minuto 33 del primer tiempo, sin embargo el conjunto del criollo no pudo contener el resultado y a 4 minutos del final del encuentro, Bin Jao anotó el empate para el Shanghái.

Lea sobre: Rougned y Suárez fueron algunos de los venezolanos que se fueron pa’ la calle este domingo (+Videos)

De esta manera, “El Gladiador” sigue encendido y hasta la fecha ha influido de forma directa en al menos un gol por compromiso en el certamen asiático, con sus 8 tantos y 3 asistencias, posicionándose en el primer lugar de la tabla de goleo, refieren medios deportivos.

Salomon Rondon's thumping shot helped Dalian Pro take a 1:0 lead over Shanghai Shenhua. With only 1 foreign player on the pitch after Giavanni Moreno was replaced due to physical condition, Choi Kang-hee's team, as last match vs Shandong, scored a late equaliser and make it 1:1. pic.twitter.com/Nm9bIE8f4s

— Titan Sports Plus (@titan_plus) September 14, 2020