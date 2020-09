Salomón Rondón se lució en la goleada del Dalian Pro en China

septiembre 3, 2020 - 1:45 pm

El delantero venezolano Salomón Rondón resaltó este jueves en la goleada 4-0 del Dalian Pro sobre el Henan Jianye por la novena fecha de la Superliga China.

«El Gladiador» fue determinante en este compromiso al tener participación en tres de los cuatro goles del conjunto dirigido por el español Rafa Benítez.

Róndón acarició las redes cuando apenas corría el minuto 2´ en el Jinzhou Stadium. El criollo aprovechó un rebote en el área, para rematar de izquierda sin caer la pelota al piso.

El dorsal «23» de la Vinotinto sirvió par de asistencias, para las anotaciones de su compañeros Marek Hamšík (30′) y Sam Larsson. El cuatro tanto se produjo por un autogol de Ke Zhao (66′).

«Muy contento de ayudar al equipo en la goleada», expresó el caraqueño en su Twitter junto a un video de su tanto y sus pases de gol.

Back-to-back victories! 👏🏽👏🏽

Really happy to help the team in a big win that gives us confidence. Time to keep on fighting!

💪🏽🦍

¡Dos victorias consecutivas! 👏🏽👏🏽

Muy contento de ayudar al equipo en una goleada que nos da confianza. ¡A seguir luchando! pic.twitter.com/IHSCNWaB9K

— Salomón Rondón (@salorondon23) September 3, 2020