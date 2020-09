¿Sabes cómo habla la vagina?

septiembre 14, 2020 - 1:22 pm

Secreción vaginal. Existe una verdad universal que todas las personas con vagina conocen, pero de la que rara vez se habla: al final del día, habrá un flujo un tanto pegajoso en tu ropa interior. Dado que probablemente no estés hablando sobre esto con tus amigos, es posible que no estés seguro de si esto es normal o no.

De acuerdo a Suzanne Fenske, ginecóloga y profesora asistente obstétrica en el Mount Sinai Health System, Nueva York, la mayoría de las mujeres “tendrán secreción en su ropa interior al final del día” y suele ser una ocurrencia normal y regular. Sin embargo, existen ciertos tipos de secreciones que pueden indicar una infección.

La secreción, en líneas generales, es una pista de que la vagina se está limpiando correctamente. La vagina es un entorno delicado que trabaja constantemente para mantenerse lubricada, conservar su equilibrio de pH y mantener a raya las bacterias, buenas y malas. Los flujos se clasifican en función de su color y consistencia. Algunos tipos de secreciones son normales. Otros pueden indicar una afección subyacente que requiere tratamiento.

La secreción blanca, especialmente al principio o al final de su ciclo menstrual, es normal. Sin embargo, si la secreción se acompaña de picazón y tiene una consistencia o apariencia espesa, similar al requesón, no es normal y necesita tratamiento. Este tipo de flujo puede ser un signo de candidiasis.

Una secreción clara y acuosa es normal. Puede ocurrir en cualquier momento del mes. Puede ser especialmente pesado después del ejercicio. En el caso de que sea clara pero elástica y mucosa, en lugar de acuosa, indica que es probable que esté ovulando, y también es normal.

El flujo marrón o sanguinolento suele ser normal, especialmente cuando ocurre durante o inmediatamente después de su ciclo menstrual. Una secreción tardía al final de su período puede verse marrón en lugar de rojo.

El momento de alarmarse

Cuando hay una secreción amarilla o verde, especialmente cuando es espesa, gruesa o está acompañada de un olor desagradable, hay que tomar acciones concretas. Este flujo puede ser un signo de la infección por tricomoniasis, una de las infecciones de transmisión sexual más comunes.

Un flujo anormal puede ocurrir cuando la comunidad microbiana vaginal pierde equilibrio, es decir, cuando existe la disminución en la cantidad de microbios malos. El desequilibrio puede generar otros problemas como vaginosis bacteriana, la causa más común de la secreción anormal y la infección vaginal por hongos levaduriformes.

Algunos de los factores que pueden alterar el ecosistema vaginal, y por ende generar una secreción anormal, son las duchas y prácticas de limpieza, la actividad sexual o tener una pareja sexual nueva, anticonceptivos hormonales o DIU, el sangrado o manchado irregular o prolongado, uso de antibióticos o esteroides, menarquia, menopausia o embarazo, cambios hormonales durante el ciclo menstrual, diabetes sin tratamiento.

Algunos estudios han propuesto que una de las causas podrían ser fumar y la dieta, pero aún no se ha comprobado. En caso de que se presente el flujo y no sea tan constante, se puede probar un tratamiento de venta libre.

Sin embargo, si los síntomas persisten, es necesario consultar a un profesional de la salud. Las infecciones por hongos levaduriformes, por lo general, no son perjudiciales, pero es necesario asegurarse de que los síntomas no se deben a algo más. La aplicación de una compresa fría puede ayudar a aliviar la comezón.

