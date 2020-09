Ronald Acuña Jr. igualó récord de jonrones de Felipe Alou en los Bravos

septiembre 5, 2020 - 8:47 am

El venezolano Ronald Acuña Jr. igualó este viernes un record de jonrones establecido por el dominicano Felipe Alou en los Bravos de Atlanta.

Acuña conectó su jonrón 17 de la campaña abriendo juego en el primer inning del primero de dos partidos ante los Washington Nationals y con dicho batazo, empató la marca de la franquicia de Felipe Rojas Alou, quien fungió como primer bate de los Bravos de 1964 a 1969.

Ronald Acuña regresó victorioso al lineup de los Bravos de Atlanta con un juegazo tras batallar con problemas de lesión durante algún tiempo, ya que se dio el lujo de empatar un récord de todos los tiempos del equipo.

Alou fijó el récord de la franquicia de cuadrangulares abriendo juego (17) en 633 encuentros por los Bravos como primer bate. Acuña igualó dicha marca el viernes en apenas su 209no compromiso como primer bate de Atlanta.

Acuña regresó a la acción el viernes luego de perderse la serie de tres juegos ante Boston esta semana por rigidez en la corva derecha. El oriundo de La Guaira empalmó su segundo bambinazo del partido del viernes, un batazo de dos carreras, en la parte baja de la cuarta entrada.

