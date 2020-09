El Zulia no respaldará el 6D la violación de la Constitución Nacional

septiembre 28, 2020 - 10:33 am

El exministro de Finanzas, Rodrígo Cabezas y los diputados del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), junto a otro líderes políticos de la región se pronunciaron sobre el próximo proceso electoral del 6 de diciembre, que daría paso a una nueva Asamblea Nacional.

«Respaldamos a la Unión Eruopea (UE) en la idea de suspender las parlamentarias para acordar condiciones de una elección libre y verificable. El gobierno quiere condenar al Zulia a vivir y sufrir como en la época medieval», dice un comunicado de los dirigentes Rodrigo Cabezas, Eduardo Labrador, Zenaida Fernández y José Vielma, Roger Lazaro, Félix Bracho y Adnovio Suarez.

En la misiva, agregaron: «El pueblo del Zulia no avalará las elecciones convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro, dado su origen fraudulento al elegirse un CNE por parte del TSJ, violando la Constitución que da tal competencia a la AN, constituyéndose un Poder Electoral parcializado con Rectores militantes afines al Gobierno». Destacan además que en el país se ha vulnerado la vida interna de los partidos políticos AD, PJ, VP, COPEI, PPT, TUPAMARO, NUVIPA, MEP cuando, a juicio de los firmantes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) secuestra sus direcciones de los legítimos dirigentes y, con ello, el derecho a la participación.

«Serán una elecciones que no cumplen los estándares internacionales de transparencia, sin observación internacional y sin la posibilidad de validarse mediante auditorias técnicamente soportables», afirman en el comunicado, alegando que son partidarios de una salida democrática, pacifica, constitucional y electoral a la grave crisis política.

Asimismo, expresaron: «Rechazamos cualquier vía violenta como medio para superar la actual tragedia nacional, reivindicamos el derecho al voto ciudadano para ejercer la soberanía; en tal sentido, respaldamos el planteamiento responsable de la UE y de actores nacionales para suspender las elecciones parlamentarias para el próximo año», con lo que suponen se permitiría a las fuerzas democráticas, discutir y acordar las condiciones de participación solicitadas por la AN y las principales fuerzas políticas y sociales de Venezuela. «Deberá ser causa a tomar en cuenta para el diferimiento de las parlamentarias la grave crisis y amenaza sanitaria que confrontamos debido a la pandemia mundial COVID 19».

El pueblo del ZULIA no avalará las elecciones convocadas por el Gobierno de Nicolás Maduro dado su origen fraudulento al elegirse un CNE por parte del TSJ, violando la CRBV que da tal competencia a la AN, constituyéndose un Poder Electoral parcializado con Rectores militantes afines al Gobierno. Así mismo se ha vulnerado de manera descarada la vida interna de los partidos políticos AD, PJ, VP, COPEI, PPT, TUPAMARO, NUVIPA, MEP cuando el TSJ secuestra sus direcciones de los legítimos dirigentes y, con ello, el derecho a la participación. Serán una elecciones que no cumplen los estándares internacionales de transparencia, sin observación internacional y sin la posibilidad de validarse mediante auditorias técnicamente soportables.

Somos partidarios de una salida democrática, pacifica, constitucional y electoral a la grave crisis política de ilegitimidad originada en la usurpación del poder que ejerce Nicolás Maduro. Rechazamos cualquier vía violenta como medio para superar la actual tragedia nacional, reivindicamos el derecho al voto ciudadano para ejercer la soberanía; en tal sentido, respaldamos el planteamiento responsable de la UE y de actores nacionales para suspender las elecciones parlamentarias para el próximo año. Ello permitiría a las fuerzas democráticas opositoras y del madurismo, discutir y acordar las condiciones de participación solicitadas por la legítima AN y las principales fuerzas políticas y sociales de Venezuela. En este contexto deberá ser causa a tomar en cuenta para el diferimiento de las parlamentarias la grave crisis y amenaza sanitaria que confrontamos debido a la pandemia mundial COVID 19.

El Zulia quiere votar pero en elecciones libres y, con ello, poder expresar la molestia, el desencanto y el malestar general de un 90% de su población por el estado de abandono y de sufrimiento humano al que ha sido sometido en los últimos años por el gobierno de Maduro y de Prieto. Estos no deberían seguir jugando con la inmensa paciencia de un pueblo que medio sobrevive con racionamiento eléctrico (13 plantas eléctricas producen un promedio de 115 a 130 megavatios, que apenas representan un 5% de la demanda de 2.200 megavatios para 3,7 millones de habitantes), sin gasolina (déficit nacional de 100.000 Bls /d), sin transporte público(satisface solo el 20% de la demanda), con servicios deficientes como la salud(40% de déficit de número de médicos), el agua (insuficiente en 87 sectores, 8 municipios, 31 parroquias) , aseo urbano, telefonía e internet. A todo ello, se agrega como agravante la caída de la actividad agrícola, petrolera, industrial y de comercio, la hiperinflación, el desempleo y la inseguridad ciudadana.

En la entrada de la tercera década del siglo XXI el madurismo gobernante quiere condenar al Zulia a vivir y sufrir como en la época medieval. Obligados estamos a rescatar nuestra democracia para poder producir un cambio político que la inmensa mayoría de la nación reclama y apoya.

