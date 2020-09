Robeilys Peinado estableció su mejor marca del año en Lausana

septiembre 2, 2020 - 6:13 pm

La venezolana Robeilys Peinado volvió a competir este miércoles 2 de septiembre en la reunión «Athletissima», de la Wanda Diamond League, que celebró la prueba de saltó con garrocha en la Plaza Europa de Lausana, Suiza ante un público de 1000 personas.

Peinado realizó un salto de 4.34 metros, su mejor marca del año, que le permitió hacerse con el sexto lugar de la competencia.

Para finalizar su participación intentó con 4.44 metros, pero no logró completar el salto.

La criolla estuvo seis meses confinada en Venezuela, antes de poder viajar a Polonia hace un mes para retomar sus entrenamientos.

Esta situación complicó su preparación, pero Peinado explicó que la clave de todo es «no rendirse y siempre avanzar mirando hacia adelante».

A pesar de sentir que no tuvo la preparación que hubiese querido, la caraqueña aseguró sentirse feliz y satisfecha por el resultado obtenido, después de dar por perdida y vislumbrar una temporada sin registros para ella.

La medalla de oro de la competición fue para la sueca Angelica Bengtsson con 4.72, el segundo lugar se lo llevó la británica Holly Bradshaw, con un salto de 4.64, y que fue igualado por la suiza Angelica Moser, quien se colgó el bronce.

