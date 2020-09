Roban combustible especial en tuberías de PDVSA en la COL para mezclarla con gasolina

septiembre 7, 2020 - 4:20 pm

La escasez de gasolina ha llevado a más de una persona en la Costa Oriental del Lago a trasgredir la ley incursionando en algunas áreas de la industria petrolera por donde pasan tuberías que transportan un combustible especial, para sustraerlo.

En un recorrido realizado por NAD, observamos en un recipiente de mayonesa de 500 gramos, el referido líquido, pero quien lo poseía, además de no querer ofrecer su nombre por temor a ser sancionado, dijo desconocer el nombre técnico del producto, pero aseguró que se mezcla con gasolina para hacerla rendirla y el vehículo marcha normalmente sin ninguna falla.

“Esto me lo dio un amigo. Lo sacan de tuberías de PDVSA y pasa de mano en mano”, dijo el entrevistado al tiempo que mostraba un envase transparente de un galón al cual se le veía un cuarto de un líquido transparente. “Tiene el mismo olor de la gasolina pero es más volátil”, explicó conminando a que olfateara la sustancia.

En el garaje de su casa ubicada en el sector La Montañita, mostraba su viejo auto malibú y le pasaba la mano por dentro de la tubería dele escape en tanto que decía, “por el escape no bota humo negro. No sé si esa mezcla afectará el motor. Pero he probado dos veces. Hay muchas personas que se están dedicando a hacer esa combinación pero para venderla”.

Por ahora se desconoce el volumen de esa gasolina adulterada que está circulando en zonas como Cabimas, Tía Juana y Ciudad Ojeda.

Lo cierto es que nuestro entrevistado culminó su charla sacando un recipiente de esa mezcla y echándosela a su vehículo. “A ciencia cierta no sé qué componentes tiene ese líquido y como se llama. Lo cierto es que se lo echó a mi malibú y hago las diligencias que tengo que hacer. No hago cola aquí en Cabimas porque sólo hay gasolina para quienes le pagan dólares a los de la GNB. Y tampoco la voy a pagar a dos dólares por litro, tal como la venden por allí”.

Noticia al Día/Mervin Fuenmayor