Reportan fuerte explosión en edificio del Hezbolá, en el sur del Líbano

septiembre 22, 2020 - 5:18 pm

Una explosión sacudió el martes un bastión de Hezbolá en el sur del Líbano y provocó que un espeso humo gris se elevara sobre la aldea. Fuentes militares informaron que se registró en un «depósito de municiones del Hezbolá».

La explosión ocurrió en el pueblo sureño de Ain Qana, sobre la ciudad portuaria de Sidón. Un funcionario del grupo militante chiita Hezbolá confirmó que hubo una explosión, pero se negó a dar más detalles.

Otro funcionario local de Hezboláno pudo confirmar ni negar ninguna víctima por la explosión y dijo que la naturaleza de la explosión aún no estaba clara. Ambos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a dar declaraciones oficiales.

Un fotógrafo de la AFP vio a militantes armados en el área. Según residentes, las ambulancias se llevaron a varias víctimas, mientras que la agencia de noticias libanesa informaba de daños materiales limitados.

La explosión habría ocurrido en un «depósito de municiones del Hezbolá», según una fuente militar.

El Hezbolá, apoyado por Irán, es el único grupo armado libanés que no se desarmó tras la guerra civil de 1975-1990, y ha protagonizado varias guerras con Israel.

A través de redes sociales, usuarios compartieron videos de la explosión al sur de Líbano.

La agencia de noticias Aljazeera indicó que Ain Qana está a unos 50 km al sur de la capital, Beirut.

Agregó que Hezbolá «instaló un cordón de seguridad en el área, donde la explosión envió una enorme nube de humo al cielo».

El 4 de agosto pasado una gran explosión, provocada por un incendio en un depósito que almacenaba nitrato de amonio, devastó la capital Beirut y el hecho dejó al menos 190 personas y miles resultaron heridos. El ejecutivo de Líbano dimitió tras la tragedia.

La explosión del puerto asoló barrios históricos, que acogían palacios y edificios de arquitectura típica beirutí.

En total, cerca de 25 personas fueron detenidas tras la devastadora explosión, entre ellas altos dirigentes de la administración y de la seguridad del puerto.

#Lebanon – reports from South Lebanon’s Ain Qana village say that a big explosion was heard in the area and surrounding villages, big pile of smoke seen in the sky. What happened is unclear yet. pic.twitter.com/Jspo67saya

— Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) September 22, 2020