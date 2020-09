Renault cambiará su nombre a Alpine con la llegada de Alonso

septiembre 6, 2020 - 8:54 am

Los monoplazas Renault, que participan en el Mundial de Fórmula 1, llevarán el nombre de Alpine a partir del próximo año, anunció este domingo 6 de septiembre el director general del constructor francés, Luca de Meo.

«Vamos a correr con el nombre Alpine» y con los colores de la bandera francesa (azul, blanco y rojo), declaró De Meo en una conferencia de prensa organizada al margen del GP de Italia de F1 en Monza, calificando esta evolución de «gran cambio». Actualmente los Renault son de color amarillo y negro.

El piloto español Fernando Alonso, doble campeón del mundo con Renault en 2005 y 2006, había anunciado a principios de julio que correrá para esta escudería en 2021.

«Alonso es una marca en sí mismo, representa un activo muy importante», aseguró De Meo, mostrándose ambicioso: «hay que ganar el domingo y vender el lunes» y por eso «queremos ver resultados».

🔵 Alpine F1 Team enters Formula 1 🔵

Starting from the 2021 season, Groupe Renault’s team becomes Alpine F1 Team, equipped with a Renault E-TECH hybrid engine.

Full Press Release: https://t.co/UVTCnWrakN #AlpineF1Team pic.twitter.com/PjExAaorS7

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) September 6, 2020