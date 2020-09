Descomunal incendio en puerto de Beirut, a un mes de la explosión (+VIDEOS IMPACTANTES)

septiembre 10, 2020 - 9:17 am

Un gran incendio en el puerto de Beirut el jueves provocó el pánico entre los residentes de la capital de Líbano, todavía traumatizados por la poderosa explosión del mes pasado que dejó casi 200 muertos y miles de heridos.

No estaba claro de inmediato cuál fue la causa del nuevo incendio en el puerto, arrasado hace un mes por la detonación de casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio, la que generó una onda expansiva que destrozó muros, puertas y ventanas a kilómetros de distancia.

Al mediodía se alzaba una columna de humo negro sobre el puerto, con llamaradas desde el suelo. El ejército dijo que el incendio se produjo en un depósito de la zona libre de impuestos donde se almacenan neumáticos y petróleo. Continuaba la lucha contra las llamas con ayuda de helicópteros militares.

Los residentes, que aún no terminan de superar la catástrofe del mes pasado, abrían ventanas y se llamaban unos a otros para advertir sobre el fuego. Las televisoras locales dijeron que las empresas con oficinas cerca del puerto retiraron a su personal de la zona. El ejército cerró la arteria principal que pasa cerca del puerto, desviando el tráfico hacia otras vías.

La explosión del 4 de agosto causó más de 190 muertos, unos 6.500 heridos y daños en miles de edificios de la ciudad. La posibilidad de otro gran incendio un mes después generó pánico entre los residentes traumatizados por la tragedia anterior.

Un video en redes sociales mostró a los trabajadores en el puerto huyendo aterrados apenas estalló el incendio. La explosión del mes pasado mató a decenas de trabajadores portuarios y 10 bomberos.

El gobernador de Beirut, Marwan Abboud, y otras autoridades pidieron a la gente que desocupe las vías que conducen al puerto para facilitar el tránsito de los camiones de bomberos.

El vocero de la policía, coronel Joseph Msalam, dijo que no tenía información sobre los sucesos en el puerto, que en la actualidad está bajo control del ejército.

Ante una pregunta se limitó a responder “no sé. Podrían ser contenedores. Realmente no sé qué hay ahí”.

Fue el segundo incendio en el puerto esta semana. El martes estallaron algunas llamas que provocaron alarma pero fueron extinguidas rápidamente.

LEBANON: A massive fire has broken out at the port of Beirut approximately a month after a huge explosion killed nearly 200 people. pic.twitter.com/tFNDJ3Bn5D

— Conflict News (@Conflicts) September 10, 2020