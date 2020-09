Refinerías inoperativas: no hay opción de solventar la escasez de gasolina

septiembre 10, 2020 - 7:07 pm

La crisis del combustible es algo que se extiende en el país pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional por hacer frente a esta situación que tiene paralizado el país, a la par de la Pandemia.

Iván Freites, secretario general del sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón, aseguró que el problema en el suministro de combustible durará. Señaló la urgencia de que se recupere todo el tren refinador del país. Así mismo el dirigente petrolero espera que para el 25 de septiembre se reanude la producción y el suministro de gasolina.

La escasez de gasolina que por meses agobia a los ciudadanos que viven en el interior del país llegó nuevamente a Caracas: desde hace varios días, largas colas de vehículos abarrotan las estaciones de servicio. La producción y la importación están prácticamente en cero y el combustible que el régimen de Nicolás Maduro le compró a Irán se agotó.

“En las refinerías la producción es muy inestable y prácticamente no hay importación por la situación que se presenta a nivel internacional por las sanciones. La inestabilidad de la producción y la inoperatividad de las plantas han hecho que se produjera en el país gasolina en muy bajas cantidades”, afirmó.

El representante sindical calificó de difícil la posibilidad de que al país lleguen más buques con gasolina.

En los últimos meses, la reducida producción se logró en la refinería Cardón, que forma parte del Centro de Refinación de Paraguaná, en el estado Falcón. Pero el martes en horas de la noche, se paralizó por completo.

“Lo que está pasando con Pdvsa es un colapso”, destacó. El sindicalista dijo que las plantas de la refinería Cardón se encuentran en avanzado estado de deterioro y desmanteladas. En estos momentos, añadió, están en reparación y los trabajadores esperan que se reactive nuevamente la producción de gasolina.

Debido a la inestabilidad en la producción, la crítica situación de escasez de combustible en el interior del país se trasladó a Caracas, observó el sindicalista. Afirmó que en los estados fronterizos se consigue gasolina de contrabando y se vende hasta en tres dólares el litro.

25 de septiembre, sin esperar milagros

Avizoró una situación de mucha inestabilidad tanto en el interior del país como en la ciudad capital.

“La situación ya llegó a Caracas y eso indica que es grave. No tenemos mucha opción de que se solucione el problema de manera inmediata por las condiciones de inoperatividad en las que se encuentran las refinerías. No podemos decir que Dios nos lo permita, que Dios quiera, que ocurra un milagro. Ahí no se puede hablar ni de milagros ni de Dios, eso no tiene nada que ver. Se necesita personal altamente calificado que las reparen, que les metan plata y las pongan en condiciones para producir gasolina”, declaró.

Enfatizó que el gobierno no puede reparar en dos semanas lo que destruyó en 20 años. Agregó además la necesidad de inversión, que, en las condiciones de estabilidad política, social y económica por las que atraviesa el país, difícilmente ocurrirá, aseguró.

