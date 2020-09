Rays doblegó 3-1 a Azulejos en el primer partido de playoffs

septiembre 30, 2020 - 10:11 am

Manuel Margot aportó un cuadrangular, Blake Snell no aceptó hit sino hasta el sexto episodio y los Rays de Tampa Bay abrieron los playoffs venciendo el martes 3-1 a los Azulejos de Toronto.

El cuadrangular del dominicano Margot produjo dos carreras. El cubano Randy Arozarena añadió un triple y anotó en un lanzamiento descontrolado.

Ello representó un apoyo suficiente para Snell y para un dominante bullpen de los Rays, que comenzaron con el pie derecho una serie de comodines a un máximo de tres duelos.

Tampa Bay, monarca de la División Este de la Liga Americana, tratará de sellar su pasaje a la siguiente ronda este miércoles, en el segundo encuentro, que se realizará también en el Tropicana Field.

Snell permitió únicamente que dos rivales se embasaran hasta el comienzo del sexto inning, inaugurado por el mexicano Alejandro Kirk por un sencillo. El pitcher, galardonado con el Cy Young de la Liga Americana en 2018, toleró un imparable y recetó nueve ponches –con lo que igualó un récord del club en postemporada– a lo largo de cinco episodios y dos tercios.

.@snellzilla4 was on one



He matched our postseason record for most Ks in a start pic.twitter.com/mEHWXJCn4I