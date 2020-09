Raptors, vigentes campeones de la NBA, fueron eliminados por los Celtics

septiembre 12, 2020 - 9:37 am

En un ajustado séptimo partido, los Boston Celtics eliminaron este viernes 11 de septiembre a los Toronto Raptors, vigentes campeones de la NBA, y clasificaron a la final de la Conferencia Este, en la que enfrentarán a los Miami Heat.

Los Raptors, que consiguieron remontar un 2-0 inicial en contra y forzar el séptimo juego con varias victorias dramáticas, resistieron también este viernes a las jóvenes estrellas de los Celtics forzándoles a otro final ajustado, en el que esta vez lograron imponerse por 92 a 87.

«Me quito el sombrero con estos tipos, son los campeones defensores, fue muy duro», reconoció la estrella de los Celtics, Jayson Tatum.

El alero All-Star ratificó la madurez de su juego a sus 22 años al anotar en el choque decisivo 29 puntos, capturar 12 rebotes y repartir 7 asistencias.

Tatum es el jugador más joven desde Kobe Bryant en terminar un séptimo juego de playoffs con al menos 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias.

Behind Jayson Tatum’s big night, we ended Toronto’s season with a 92-87 victory in Game 7 to advance to the Eastern Conference Finals. pic.twitter.com/zXcFUnO3ZN

— Boston Celtics (@celtics) September 12, 2020