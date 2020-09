¿Quieres saber si eres bueno en el sexo? Aquí te decimos cuales son las señales que lo confirman

septiembre 11, 2020 - 10:58 am

¿Quieres estar seguro de que eres un buen amante? Los expertos dicen que hay algunas señales que lo confirman.

¿Quién no quiere ser bueno en el sexo? Todo hombre y mujer en el mundo quiere hacerlo bien, satisfacer a su pareja y tener las mejores experiencias posibles, pero no siempre se puede ir por ahí preguntándole a la otra persona qué tal lo hicieron o cómo pueden mejorar, así que no siempre se puede saber si son realmente buenos, mediocres o malos.

Hablar de sexo es lo más normal del mundo hoy en día, pero todavía hay algunos tabús sexuales, inseguridades y dudas que pueden convertirse en obstáculos para mejorar. Sabemos que diferentes cosas funcionan para diferentes personas y que, casi siempre, la clave está en encontrar el ritmo con la pareja en turno, pero nadie está completamente seguro de lo que se considera “buen sexo” o cómo saber cuándo lo estamos ofreciendo.

Bueno en el sexo: “good, giving and game”

El columnista Dan Savage dice que una buena pareja sexual se puede identificar con el GGG, que significa “good, giving and game” (bueno, generoso y dispuesto), y Psychology Today explica que por medio de investigaciones previas, se sabe que las personas que están más atentas a las necesidades de su pareja reportan una mayor satisfacción de la relación, ¿Pero seguir el GGG se traduce en ser bueno en el sexo?

Esos tres puntos sin duda son indispensables, pero, además de eso, Bethany Ricciardi, experta en sexo de TooTimid, y Kevin Darné, fundador de LoverAlert911.com, revelaron en una entrevista que hay algunas formas de conocer si realmente eres tan bueno en el sexo como crees que lo eres, divulgó GQ México.

No siempre puedes preguntarle a tus parejas anteriores (a algunas personas no les gusta decirle a alguien de frente que no lo hacen tan bien), afortunadamente hay algunas señales comprobadas por los expertos que revelan toda la verdad (y también hay algunos tips que te ayudan a mejorar en el sexo).

Amas el sexo

Uno de los indicadores de que tan bueno eres en el sexo es qué tanto lo disfrutas, si sueles buscar cosas nuevas, disfrutas de sorprender a tu pareja y de hacer tiempo para el sexo, es muy probable que seas bueno en eso. Los expertos dicen que las personas aman las cosas en las que son buenas.

Tienes la mente abierta y estás dispuesto a experimentar

Aquí es donde el GGG entra en juego, en la parte de “game”. Los expertos dicen que no saltarte el foreplay y estar abierto a intentar cosas nuevas es también una señal de que eres bueno en el sexo y que no es solo parte de una rutina que sigues sin pensar.

Tienes confianza en ti mismo

La inseguridad es tu peor enemigo cuando se trata del sexo, tener confianza en ti mismo puede ayudarte a ser más arriesgado, a probar cosas diferentes, a preguntarle a tu pareja qué es lo que necesita y le gusta, a pedir lo que quieres y a tomar el control de la situación, y todo eso lleva a mejor sexo.

Sabes lo que tienes que hacer para llegar a la cima, y llevarla contigo

Para ser bueno en el sexo tienes que saber lo que te gusta y lo que funciona, pero también lo que le gusta y funciona para tu pareja, así te aseguras de que los dos tengan lo que necesitan y terminen satisfechos.

A ella le gusta y sabes como mantener eso

El principal indicador de que eres bueno en el sexo está en la respuesta de tu pareja, si ella lo está disfrutando tanto como tú (y esto se demuestra con sus reacciones físicas), entonces puedes saber que eres bueno, o al menos que estás haciendo las cosas bien. Además, una señal de que eres bueno es la de saber identificar cuando lo que estás haciendo tiene buenos resultados y no lo cambias al momento, que puede arruinar lo que estabas haciendo antes y evitar que ella tenga un orgasmo.

Buscas complacerla

Alguien que se preocupa solo por su propio placer nunca va a ser bueno en el sexo, esto se trata de dos personas (o más) y todos los involucrados deben terminar igual de satisfechos. No hay lugar para el egoísmo en el buen sexo y un buen amante no está satisfecho si sabe que su pareja no lo está.

