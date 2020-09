¿Qué pasó con la producción de petróleo en Venezuela? La caída ha sido abrumadora

septiembre 11, 2020 - 11:10 am

“Toda la producción está muy mal desde que expropiaron todas esas empresas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo…»

El 20 de enero de 2020 el vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional de Venezuela, Elías Matta, señaló que la producción de crudo en el occidente venezolano –principalmente en el estado Zulia – estaba por el orden de 220 mil barriles diarios, lo que indica una disminución de 75% con respecto al volumen de hace 10 años cuando el presidente Hugo Chávez ordenó la estatización de las empresas de servicios del Lago de Maracaibo.

Dos meses más tarde, el 25 de marzo Matta calificó de inaudito que el país con las mayores reservas de petróleo tenga que estar comprando gasolina en el exterior. “Este desastre se señala en un colapso total del sistema de suministro, se les acabó la plata, dejaron caer la producción de petróleo. Ya no tienen cómo comprar gasolina en el exterior”, agregó.

Producción en caída

“Toda la producción está muy mal desde que expropiaron todas esas empresas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Hicieron todo un desastre porque estamos hablando de una caída en PDVSA Occidente superior a 650 mil barriles diarios”, de esa producción puede ser recuperada en breve tiempo, de manera rápida según indica gente conocedora de la industria”, dijo el diputado Matta en una publicación al portal “PetroGuia”.

El 8 de junio el diputado declaró a El Universal sobre el tema de gasolina que Venezuela cuenta con petróleo en la Faja del Orinoco y “podemos intercambiarlo con Citgo por gasolina, todos estamos de acuerdo en reanudar el suministro de gasolina para Venezuela», y agregó «Estos irresponsables dejaron de producir 2 millones 700 mil barriles de petróleo, es algo impresionante. Venezuela invirtió casi 300 mil millones de dólares en la industria petrolera y no se explica que hayamos ido hacia atrás”.

Cero taladros

Pero meses después de esas declaraciones, Francisco Monaldi director de Latin American Energy Program, precisó en una entrevista sobre producción petrolera que, la operación de taladros, al menos semanas atrás, se encontraba en cero. “El mes pasado hubo cero taladros operando en Venezuela”.

PDVSA en su portal oficial indica que Venezuela es el poseedor de las mayores reservas probadas de crudo pesado del mundo, con 300.878 MMBLS millones de barriles hasta diciembre de 2016, a lo que Monaldi agrega que “Lamentablemente no es cierto que Venezuela tenga las reservas probadas de petróleo más grande del mundo, los famosos 300 mil millones de barriles, básicamente lo que nosotros tenemos son esos recursos allá debajo de la faja, de hecho hay mucho más que eso, hay 1.3 millones de barriles de petróleo traspasado en la faja y el gobierno americano, autoridad en materia de geológica, cree que técnicamente de esos recursos se pudiera recuperar la mitad, pero no significa que sea económicamente factible, porque algunos de esos los puedes sacar, pero te cuesta 200 dólares sacar el barril. Nosotros no vamos a poder sacar ni el 10% de esa cifra lo más probable antes de que el petróleo deje de ser rentable, al menos ese, el de la faja”, afirmó Monaldi en una entrevista.

De 3.4 millones a 600 mil barriles

Indicó además que PDVSA pasó de producir 3.1 millones de barriles de petróleo a 1.3, último trimestre del 2018, y de esa cantidad también hubo una disminución que se ubicó en 600 mil barriles.

“Cuando llega Chávez Venezuela produce 3.4 millones de barriles y 3.1 los opera Venezuela y 300 mil los privados cuando llegan las sanciones que comienzan en el 2019 el trimestre anterior Venezuela produce 1.3 millones de barriles. De 3.4 a 1.3 que además debería producir 6 millones de barriles, pero de esos 1.3 a su vez 700 mil barriles los producían las empresas mixtas es decir el sector privado y solo 600 mil PDVSA, es decir PDVSA había pasado de ser una empresa de 3.1 millones de barriles a 600 mil”, agregó.

