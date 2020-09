Protestas nocturnas en Maracaibo y San Francisco por cortes eléctricos: Indignación y rabia en su máxima expresión (+Foto+Video)

septiembre 15, 2020 - 8:07 am

Los cortes eléctricos tienen a los zulianos hasta la coronilla, no conforme con la pandemia, la falta de agua, carestía en los alimentos, sin gasolina, los racionamientos se han incrementado doblando cada tanda por más de 12 horas, ya los más afectados no son los niños y los enfermos, son todos aquellas personas que deben soportar que cada día no cuenten con el servicio, en la primera ciudad que dio paso a este invento de la modernidad.

Palaima, Haticos, Curva de Molina, Postes Negros, Pomona, Sabaneta, La Limpia, San Francisco, son algunos de los sectores que salieron a la calle a ejercer su derecho a la protesta y a reclamar por un mejor servicio, este lunes 14 de septiembre, es que la rabia y la indignación no se quitan en la oscuridad, al contrario se incrementan.

A través de las redes circulan videos e imágenes de lo ocurrido en horas nocturnas este lunes, los ciudadanos cansados de tanta ignominia, cerraron los principales accesos viales y encendieron desechos de basura, para dar claridad a sus reclamos en medio de la oscurana.

Noche de cacerolas

En medio de la oscuridad, los cacerolazos se dejaron sentir, retumbaron y fue la forma en la que los zulianos descargaron su rabia, impotencia e indignación ante un pésimo servicio, que día tras día ha ido empeorando, hasta el punto que la gente dice: «No es que se va la luz, es que no llega».

Anoche, Maracaibo estuvo manifestándose en distintos sectores y la realidad es que ese es el mecanismo que nos corresponde. Palaima, Haticos, Curva de Molina, Postes Negros, Pomona, Sabaneta, La Limpia, ayer ejercieron su LEGÍTIMO derecho a la protesta 👇🏽 #15Sep pic.twitter.com/jDrHOAA3o3 — Orlando Chacón (@OrlandoChacon_) September 15, 2020

En toda la ciudad se reportaron detenciones y focos de represión por parte de la GNB. ¿Cómo pueden pedirle a un sector que no tiene agua desde hace semanas, que no ve luz en el día, ni en la noche, que no tiene como resolver sus alimentos y que no aguanta más que no proteste? pic.twitter.com/sV3sdEgUhn — Orlando Chacón (@OrlandoChacon_) September 15, 2020

Así se desarrolla la protesta en Haticos de #Maracaibo los ciudadanos están molestos y cansados por los racionamientos eléctricos #ZuliaEnCaos pic.twitter.com/u77ngmDKLK — UNT Zulia (@UNTZulia1) September 15, 2020

🚨🔥#14Sep#Maracaibo#ZuliaDespierta

Los Zulianos se ganan el derecho a la protesta cuando la tiranía se hace ley la rebelión es un derecho.!#MaracaiboSinLuz#Auxilio pic.twitter.com/KJrmvv4NyI — Marcos Acosta (@maracostah) September 15, 2020

