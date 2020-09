Posibles causas de nauseas y mareos distintas al embarazo

septiembre 30, 2020 - 11:35 am

A todos nos ha pasado en algún momento. Ese período cuando te mareas, pierdes el equilibrio o sientes que estás dando vueltas. Si a esto le sumas tener náuseas, podría deberse a distintas razones, no únicamente estar en estado. Por lo general, los mareos y náuseas no son graves pero, si se presentan estos síntomas frecuentemente y no se conoce su origen, es momento de comenzar a investigar o asistir directamente a un médico para conocer la causa. Entre las más comunes, están:

Vértigo:

¿Has sentido, con mucha frecuencia, que estás girando o moviéndote cuando estás completamente quieto? Podría tratarse de vértigo que, en líneas generales, es causado por un problema con la parte interna del oído que mantiene su cuerpo equilibrado.

Con el vértigo, también se puede tener problemas para mantener el equilibrio y también sufrir de náuseas constantemente. En ocasiones, de acuerdo a la Web MD, el vértigo puede desaparecer por sí solo con el tiempo. Del contrario, es necesario visitar a un médico de confianza.

Exceso de alcohol

Tomar demasiado puede provocar grandes mareos. La razón es que el alcohol diluye la sangre, lo que cambia el equilibrio del líquido en el oído interno. Con el mareo, viene acompañado el vómito y náuseas. El alcohol también puede irritar el estómago, por lo que se intensificarían las náuseas.

Si has ingerido demasiado alcohol, también puedes presentar otros síntomas como: habla arrastrada, visión doble, somnolencia, reflejos lentos y enrojecimiento de la cara.

Cinetosis

Una de las razones más comunes por las que se presentan estos síntomas es la cinetosis. Con esta enfermedad, se sienten constantes mareos y náuseas al momento de viajar en un automóvil tren, avión, bote o en parques de diversiones. De hecho, hay quienes les pasan viendo televisión o una película. Es el sentimiento de que hay un conflicto entre lo que estás viendo y cómo tu cuerpo siente el movimiento.

La cinetosis también causa vómitos, piel pálida, transpiración, dolor de cabeza e irritabilidad.

Ataque de ansiedad

Un ataque de ansiedad o pánico ocurre cuando te enfrentas a un estrés extremo y tu cuerpo entra en modo de lucha o huida. La causa es emocional, pero los síntomas son físicos. Junto con los mareos y las náuseas, un ataque de pánico puede causar síntomas como: latidos cardíacos acelerados, dificultad para respirar, sacudida, opresión en el pecho, sensación de calor o frío y transpiración.

Un ataque de ansiedad puede sentirse como un ataque al corazón. A veces es difícil notar la diferencia, pero debería detenerse por sí solo, según la WebMD. En caso de sufrir de estos ataques con frecuencia, es necesario tomar cartas en el asunto y pedir ayuda a tus amigos, familiares o médicos.

Un ataque de ansiedad o pánico ocurre cuando te enfrentas a un estrés extremo y tu cuerpo entra en modo de lucha o huida. La causa es emocional, pero los síntomas son físicos.

Nivel bajo de azúcar en la sangre

El azúcar (glucosa) es la principal fuente de combustible de tu cuerpo. Cuando el nivel de azúcar en sangre desciende demasiado, te sentirás tembloroso, mareado y con náuseas. Los niveles bajos de azúcar en sangre, o hipoglucemia, son comunes en personas que toman medicamentos para la diabetes.

Otros síntomas de un nivel bajo de azúcar en sangre son: transpiración, sacudida, piel pálida, dolor de cabeza, mal humor o confusión.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.