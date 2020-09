Policía de EE. UU disparó contra adolescente autista luego de que su madre pidiera ayuda

septiembre 9, 2020 - 10:11 am

Las autoridades de Utah (EE.UU.), han abierto una investigación luego de que un adolescente de 13 años, con autismo, fuera herido de bala.

Según reseñó el medio RT, el hecho sucedió el pasado viernes cuatro de septiembre, luego de que la progenitora del menor, llamará a los agentes de la Policía, para que la ayudarán con su hijo, ya que estaba sufriendo una crisis.

Lea también: Perro callejero interrumpió una actuación para consolar a un actor que fingía estar herido (+VIDEO)

Golda Barton, señaló que llamó a la Policía para solicitar un equipo de intervención en casos de crisis porque su hijo, Linden Cameron, quien padece síndrome de Asperger, estaba sufriendo un episodio causado por una «ansiedad grave por separación» ya que su madre fue a trabajar por primera vez en más de un año.

«Le dije: ‘Está desarmado, no tiene nada, simplemente se enoja y comienza a gritar'», relató Barton, quien esperaba que los agentes lograran «aliviar la situación usando la menor fuerza posible».

No obstante, según la mujer, dos agentes entraron en la casa y en menos de cinco minutos comenzaron a gritar que el niño se tirara al suelo antes de dispararle varios tiros.

El domingo, el sargento Keith Horrocks, de la Policía de Salt Lake City, comunicó que los agentes involucrados en los hechos respondieron a un informe según el cual «un menor estaba teniendo una crisis mental» y pensaron que el niño «había amenazado a alguien con un arma». Según los informes, Linden corrió y un agente le disparó. Fue confirmado que no se encontró ninguna arma en el lugar.

Por su parte, la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, calificó de «tragedia» los hechos y expresó su esperanza en que la investigación «se maneje con rapidez y transparencia».

Linden todavía se encuentra en el hospital tras sufrir lesiones en el hombro, los tobillos, los intestinos y la vejiga.

13yr old Aspergers kid shot multiple times by Utah police. Linden Cameron was shot in his shoulder, both ankles, his intestines & bladder after his mum called for a crisis intervention team because Linden was having an episode of “bad separation anxiety” https://t.co/XdKtk8kwKD pic.twitter.com/nsUy6FbwxR

— Spotlight Newspaper (@SpotlightNewsUK) September 8, 2020