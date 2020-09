Perro callejero interrumpió una actuación para consolar a un actor que fingía estar herido (+VIDEO)

septiembre 9, 2020 - 9:48 am

Los sentimientos de un perro callejero quedaron al descubierto, luego que se abalanzará contra un hombre para tratar de ayudarlo. El hecho ocurrió en la ciudad turca de Izmit.

Aquel hombre quien quedó identificado como: Numan Ertugrul Uzunsoy, realizaba una actuación a cielo abierto, siendo una de las escenas el caer herido en el suelo.

Sin embargo, el perro al verlo tirado en el pavimento, interrumpió el espectáculo para tratar de ayudar al actor ‘en apuros’.

Por su parte, el artista alegó: «Me sentí muy feliz cuando sentí los besos del perro. Me conmovió mucho. Fue como un ángel que quiso ayudarme. Ha sido un momento muy emocional. No me lo esperaba», confesó Uzunsoy.