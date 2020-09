«Pensaba que tenía una oportunidad de ganar», afirma Carlos Sainz Jr.

septiembre 6, 2020 - 2:26 pm

El piloto español de McLaren Carlos Sainz Jr., segundo este domingo 6 de septiembre en el GP de Italia de F1, confesó al término de la carrera que se vio «con una oportunidad de ganar».

«Mis neumáticos llevaban cuatro vueltas más que los de Gasly, pero pensaba que tenía una oportunidad de ganar», afirmó Sainz.

«¡Tan cerca y a la vez tan lejos, pero aún así estoy muy feliz con mi segundo podio! Un gran inicio y una gran posición detrás de Lewis (Hamilton). Pudimos haber ganado sin la bandera roja, pero estoy orgulloso. El equipo estuvo fantástico, lo merecimos», se felicitó el piloto madrileño después de su mejor actuación en la Fórmula 1.

Inicialmente, el español partió en el tercer lugar de la parrilla, pero cuando se encendieron las luces verdes adelantó a Bottas y quedó segundo tras Hamilton, quien después de la bandera roja fue sancionado con 10 segundos y terminó en el séptimo lugar.

Carlos Sainz era líder virtual de la carrera hasta que apareció la bandera roja en la vuelta 28, y llegó a la meta sólo 415 milésimas después que el ganador de la carrera, el francés Pierre Gasly.

Just one more lap…@Carlossainz55 put on the drive of his life as he chased down the lead in the closing laps at Monza 💪#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/OtU2num6DG

— Formula 1 (@F1) September 6, 2020