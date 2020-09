Pastor evangélico se hace viral al agredir a su esposa en vivo

septiembre 21, 2020 - 11:23 am

Un pastor brasileño, sin saber que estaba en vivo, agredió a su esposa instantes antes de dirigirse a sus seguidores para ofrecerles un mensaje de paz, lo que viralizó el video entre los usuarios del país, que mostraron su indignación por lo sucedido.

Medios locales identificaron al líder religioso como Edson Araujo, de la iglesia Dios es Amor, en San Pablo.

Antes de iniciar su discurso, se irritó porque la cámara no estaba del todo bien puesta, apenas inclinada. “Estoy harto, mierda. ¡Haz las cosas bien, imbécil!”, refunfuñó. Su esposa, Déborah, no aparece en la imagen, pero se escucha un sonido similar a un golpe, no queda claro a qué.

“Ordena bien el negocio”, reclamó Araujo, antes de volver a sentarse. Miró a la cámara y prosiguió con absoluta normalidad. “Acepten la paz del Señor”, dijo a sus fieles.

El repudio generalizado en redes sociales lo llevó a publicar un video a modo de disculpa. En la nueva publicación, Araujo habla mientras ella se mantiene en silencio, muchas veces cabizbaja.

