Partidos y movimientos de izquierda realizaron el lanzamiento de la Alternativa Popular Revolucionaria en Maracaibo

septiembre 3, 2020 - 5:42 pm

El rescate del proyecto del Plan de la Patria del presidente Hugo Chávez y devolverle el carácter contralor a la Asamblea Nacional, forman parte de las propuestas de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), cuyo lanzamiento se realizó el 3 de septiembre con la participación de todos los partidos y movimientos de izquierda del Zulia.

El acto tuvo lugar en la Plaza Bolívar de Maracaibo, presidido por Gustavo Lara, secretario político del Comité Regional Zulia y miembro de Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, quien calificó de exitoso e importante el lanzamiento porque tiene un significado determinante para el pueblo zuliano.

En ese sentido, planteó la urgente necesidad de una construcción político programática en este marco de desviación de las políticas nacionales del gobierno y de la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

«La Alternativa Popular Revolucionaria es un instrumento político y de lucha del pueblo venezolano, para confrontar el imperialismo y también las políticas desviadas que en función de los intereses de lo que ellos mismos llaman la burguesía revolucionaria, choca con los grandes intereses sagrados e históricos del pueblo y especialmente el de los trabajadores de la ciudad, del campo y del mar».

Según Gustavo Lara, la APR nace porque las fuerzas revolucionarias no pueden seguir supeditadas a los intereses de un partido que en su planteamiento teórico expone el socialismo, el rescate del poder popular, el desarrollo nacional y una economía independiente, que en la práctica no se cumple. «Los revolucionarios no podemos seguir a la cola de un partido que ya está presentando desviaciones de su proyecto original, que compartíamos y que hemos aprobado históricamente, pero que hoy observamos claramente la ruptura y la inconsecuencia de la dirección que está al frente del PSUV y del Gobierno con respecto a ese proyecto».

Así mismo expresó que están en contra del Plan de Recuperación y Crecimiento y Prosperidad Económica, porque está adaptado en función de los intereses de la burguesía. Recordó que las consecuencias se pueden observar desde el 20 de agosto de 2018, cuando el patrimonio de los trabajadores y de sus familias fue totalmente pulverizado con ese plan.

Candidatos propios a la AN

El líder del PCV en el Zulia dejó claro que la APR participará con candidatos propios a la Asamblea Nacional, cuyo proceso de postulación está en marcha para ser debatido con los diferentes factores de la unidad y particularmente con el pueblo, pues la idea es escoger a los mejores candidatos, hijos e hijas del pueblo, para llegar a la AN.

Una vez en la Asamblea Nacional, buscarán rescatar el carácter contralor que debe tener para combatir las desviaciones en el ejercicio de la administración pública y la corrupción, así como proponer políticas para mejorar las condiciones de vida para el pueblo.

También ante las amenazas imperialistas, Lara recordó que la AN tambien tiene su papel importante más allá del Ejecutivo y es estar consolidando los proyectos de leyes de integración de los pueblos y contribuir a la construcción y consolidación de la nueva geometría del poder internacional, echando hacia un lado los instrumentos que ha construido el imperialismo para su hegemonía.

Nota de Prensa