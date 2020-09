Paire vuelve a dar positivo por COVID-19, pero disputa su partido en Hamburgo

septiembre 23, 2020 - 1:43 pm

Nueva controversia alrededor del tenista francés Benoît Paire luego de que fuera autorizado para jugar este miércoles 23 de septiembre en Hamburgo, pese a dar positivo en dos pruebas de COVID-19 desde su llegada a Alemania.

Paire había sido forzado a estar en cuarentena durante el US Open hace tres semanas tras un control positivo al covid-19, que lo hizo ser descalificado.

Justo después de su primera ronda ante el noruego Casper Rudd (30º mundial) este miércoles en Hamburgo, en un partido que abandonó agotado con dolores en el estómago tras jugar poco más de un set (6-4, 2-0), el vigésimo quinto jugador mundial, que llegó el viernes a Alemania, dio su explicación sobre lo ocurrido.

«A mi llegada seguí dando positivo al covid. Estoy cansado, no puedo más. Me dije, ¡me voy! Y entonces me dijeron que aquí, en Alemania, si eres positivo al covid y has hecho ya tu cuarentena, normalmente no se hacen más test a los jugadores, ya que incluso si lo pillas de nuevo ya no eres contagioso», señaló.

El caso genera confusión, por las diferentes reglas entre países y las contradicciones entre el reglamento aplicado en el US Open y el que se maneja en Hamburgo.

«La ATP va a tener que explicarme cuáles son las reglas exactas. Veo que a gente en París (en las previas de Roland Garros) que son negativo y que no pueden jugar porque su entrenador es positivo. Pero aquí, en Alemania, se puede ser positivo y jugar», se preguntó Paire.

«Era negativo después del US Open, negativo en Francia, negativo en Roma y positivo en Hamburgo», señaló Paire, que aún no comprende la situación.

«Creo que es imposible jugar al tenis así. No duermes» tranquilo a la espera de los resultados de los test. «Mentalmente es difícil, sinceramente si sigue siendo así quiero parar», apuntó.

Paire aseguró que intentó jugar este miércoles porque le hacía «feliz estar de vuelta a la pista», pero que le resultaba imposible porque estaba «cansado».

«No podía moverme, así que abandoné (…) El problema es que estoy cansado», añadió el tenista francés, visiblemente frustrado, en sus declaraciones a los periodistas.

En vísperas de Roland Garros

Según contó el propio Paire, el único síntoma que sufre por la enfermedad es cansancio. «No sé si es el virus o el hecho de haber tenido que estar en la habitación durante diez días (en Estados Unidos) y no haber podido entrenar por ello», afirmó.

Roland Garros comienza el domingo (27 septiembre-11 octubre), Benoît Paire aseguró que si no podía jugar en la tierra batida parisina pondría punto final a su temporada de 2020. «Estoy cansado mentalmente», afirmó.

El caso de Paire en Estados Unidos hizo que quedara excluido del torneo neoyorquino del Grand Slam, que se disputó a puerta cerrada por la pandemia. Además hizo que otros jugadores que habían estado en contacto con él tuvieran mayor vigilancia.

En Roland Garros, cinco jugadores del torneo masculino y una del femenino fueron excluidos de las rondas de clasificación, bien por dar positivo o por ser considerados «casos contacto», ante un positivo de su entrenador. Algunos han criticado ese protocolo por considerarlo demasiado severo.

Uno de los excluidos fue el bosnio Damir Dzumhur por el test positivo de su entrenador Peter Popovic. El jugador publicó en las redes sociales su resultado negativo, obtenido un día después.

La experiencia de Dzumhur comparada con la de Paire generó inconformidad entre los fanáticos, que no entienden los fundamentos de la ATP para aplicar el reglamento.

La posibilidad de ‘falsos positivos’ es algo que preocupa entre los tenistas y que con el caso de Paire debería saltar las alarmas en la organización.

«Los falsos positivos es algo que me angustia al máximo. No he dormido casi por la noche», admitió la tenista francesa Alizé Cornet.

«Cuando recibes el texto con el test negativo tienes la sensación de ser el rey del mundo», apunta la jugadora, 52 del mundo.

Roland Garros fue trasladado de sus fechas habituales de mayo-junio a septiembre-octubre por la pandemia, que ya obligó a cancelar la edición de 2020 de Wimbledon y que tuvo cinco meses interrumpidos los circuitos ATP y WTA.

