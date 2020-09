Osaka gana su segundo US Open remontando ante Azarenka

septiembre 12, 2020 - 6:58 pm

Con una espectacular remontada, la tenista japonesa Naomi Osaka derrotó este sábado 12 de septiembre a la bielorrusa Victoria Azarenka en tres sets y alzó su segundo título del US Open.

Osaka, de 22 años, venció a Azarenka, de 31, por 1-6, 6-3 y 6-3 en una hora y 53 minutos de juego en la pista Arthur Ashe, la principal de Flushing Meadows en Nueva York, con las gradas vacías por culpa de la pandemia de coronavirus.

Con este triunfo Osaka suma su segundo título del US Open, tras el de 2018, y el tercero de Grand Slam de su carrera mientras que Azarenka no pudo completar su inesperado renacimiento deportivo en la primera gran final que disputaba desde 2013.

El choque era todo un duelo generacional entre las dos mejores jugadoras con diferencia en estas tres últimas semanas de tenis en Nueva York.

Osaka, número 9 de la WTA, y Azarenka se tuvieron que haber enfrentado en la final del torneo Premier de Cincinnati (jugado en Nueva York) el 27 de agosto, pero la japonesa abandonó previamente por molestias físicas.

All the feels 🥰@naomiosaka is your 2020 #USOpen champion! pic.twitter.com/su8H5GGhg6

— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020