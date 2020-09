Orgullo venezolano: Armando Mundaraín ganó el Master Chef Hungría

septiembre 19, 2020 - 3:16 pm

El chef venezolano, Armando Mundaraín, ganó en el programa de cocina MasterChef, en Hungría.

El chef venezolano tiene 26 años, y se encuentra en Hungría desde el 2013, país al que fue a estudiar economía con una especialización en gerencia hotelera y de catering en la Universidad de Negocios de Budapest. Desde entonces ese país ha sido su hogar.

Su pasión por la cocina le impulsó a concursar en este prestigioso programa, en el que logró el triunfo, luego de enfrentar al chef Adam Cserepes, en la final.

«Armando se convirtió en el nuevo jefe de cocina de Hungría ! Felicidades!»; anunció la cuenta en Instagram del programa.

Cabe destacar, que Mundaraín, clasificó en agosto para el programa El cocinero, la versión húngara de MasterChef; con la preparación del plato compuesto por: un asado negro con puré de papás, plátano dulce con clavitos, guasacaca y chips de yuca.

A través de su cuenta en Instagram agradeció el apoyo recibido y los mensajes motivadores que le impulsaron a seguir.

«Una de las tareas más importantes durante este periodo ha sido agradecer. A los jueces por apoyarme y ayudarme a corregir mis errores, a mis compañeros por enseñarme y compartir conmigo sus buenas vibras, a todas las personas que día tras día me mandaban mensajes hermosos y me dieron fuerzas para continuar, me hicieron sentir aceptado y parte de una familia, eso no tiene precio. Aunque ustedes no lo ven, detrás de este proyecto hay un equipo muy grande de personas fenomenales que te apoyan en todo momento, desde maquillaje hasta operadores de cámara y entrevistadores. Gracias totales a todos ustedes por hacer esta experiencia tan gratificante, sin ustedes no lo hubiese logrado. Les mando a todos ustedes un abrazo tan fuerte como el que le di a Ádam el día de ayer. Los quiero y aprecio mucho ! 🙏🏽🤩♥️ Ádam fuiste un contrincante excepcional, me siento orgulloso de haber batallado contigo por el título ! Mis respetos», escribió en su red social.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/Con información de ACN