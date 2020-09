Organizaciones religiosas y sociedad civil alimentan el alma de los más necesitados

septiembre 21, 2020 - 5:23 pm

En tiempos de pandemia y depresión económica, la solidaridad de algunas organizaciones religiosas conjuntamente con la sociedad civil, hace posible que más de 150 personas tengan un plato de comida al menos en este día.

Tal es el caso de la Iglesia Cristiana Misión Carismática Maracaibo Norte, dirigida por el Pastor principal Franklin Osorio y su esposa Luceys de Osorio, quienes acompañados de Francisco Arrazola, líder de la actividad en la zona, además de siete integrantes de la familia Olivar, vecinos del sector del 18 de Octubre, al lado del liceo Alejandro Fuenmayor, preparan comida los días domingo, para alimentar a más de un centenar de personas de ese sector.

”Nosotros no sabemos qué vamos a cocinar la semana que viene”, dice Francisco Arrazola, pero siempre hay alguien que nos ofrenda, hay gente muy solidaria que se aparece con buenos donativos como carne, arroz, plátano y eso es los que se cocina ese día. Cuando las donaciones no son abundantes, se prepara una sopa y, por lo menos, nuestra gente lleva un plato de comida a su boca ese día, que “para no tener nada, es un plato que alimenta el alma y el cuerpo” enfatiza el líder Arrazola.

En vista de la gran cantidad de personas que necesitan este tipo de ayuda, ya en el sector hay varias organizaciones religiosas y algunas ventas de comida rápida que también están poniendo su granito de arena para que la mayoría de la gente de bajos recursos, vecinos de esta populosa barriada de Maracaibo, sobre todos los niños, puedan dormir con algo de alimento en su estómago.

Gustavo Baüer

Noticia al Día