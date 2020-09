Oracle gana oferta por TikTok en EE. UU., luego de que se rechazara la propuesta de Microsoft

septiembre 13, 2020 - 9:57 pm

Oracle Corp. ganó la licitación para las operaciones estadounidenses de la aplicación para compartir videos TikTok, dijo una persona familiarizada con el asunto, venciendo a Microsoft Corp. en un acuerdo para rescatar un servicio de redes sociales que ha sido atrapado en medio de una enfrentamiento geopolítico.

Oracle se anunciará como el «socio tecnológico de confianza» de TikTok en los EE. UU., Y es probable que el acuerdo no esté estructurado como una venta directa, dijo la persona.

El siguiente paso es que la Casa Blanca y el Comité de Inversión Extranjera de EE. UU. Aprueben el acuerdo, dijo la persona, y agregó que los participantes creen que satisface las preocupaciones sobre la seguridad de los datos planteadas anteriormente por el gobierno de EE. UU.

La Casa Blanca se negó a comentar sobre el acuerdo el domingo.

Microsoft dijo más temprano el domingo que la empresa matriz de TikTok, ByteDance Ltd., le notificó más temprano el día de la decisión.

Microsoft dijo más temprano el domingo que la empresa matriz de TikTok, ByteDance Ltd., le notificó más temprano el día de la decisión.

Lea también: CEO de TikTok renuncia ante presión de EE.UU. para vender app

«Estamos seguros de que nuestra propuesta habría sido buena para los usuarios de TikTok, al tiempo que protegía los intereses de seguridad nacional», dijo la compañía en un comunicado. “Para hacer esto, habríamos realizado cambios significativos para garantizar que el servicio cumpliera con los más altos estándares de seguridad, privacidad, seguridad en línea y lucha contra la desinformación, y dejamos estos principios claros en nuestra declaración de agosto. Esperamos ver cómo evoluciona el servicio en estas importantes áreas «.

La medida de ByteDance, con sede en Beijing, se produce días después de que el gobierno chino pusiera en duda las negociaciones cuando emitió nuevas restricciones a la exportación a fines del mes pasado sobre el tipo de tecnología de inteligencia artificial que usa TikTok. Los algoritmos, que determinan los videos que se muestran a los usuarios y se consideran la salsa secreta de TikTok, se consideraron parte de las negociaciones del acuerdo hasta que el cambio de política china generó preguntas entre las partes involucradas en las negociaciones sobre cómo valorar el negocio de las redes sociales.

El presidente Trump ha dicho repetidamente que cerraría TikTok en los EE. UU. si no se vende a una empresa estadounidense antes del 15 de septiembre, aunque no está claro si esa es la fecha límite operativa. En una orden ejecutiva del 6 de agosto, la Casa Blanca otorgó a ByteDance un plazo de 45 días antes de prohibir la aplicación, que según la administración Trump representa una amenaza económica y de seguridad nacional para los intereses estadounidenses, si no se vende a un Comprador estadounidense. Eso les da a las partes hasta el 20 de septiembre para sellar un trato.

TikTok se ha disparado a alrededor de 100 millones de usuarios mensuales en los EE. UU., desde aproximadamente 11 millones a principios de 2018, y se los considera entre los más lucrativos en la base de usuarios global de la aplicación de aproximadamente 689 millones, aunque la aplicación aún pierde dinero.

La administración Trump ha presionado para una venta, expresando su preocupación de que TikTok pueda transmitir los datos que recopila de los estadounidenses que transmiten videos al gobierno autoritario de China. TikTok ha dicho que no se le ha pedido que comparta datos con el gobierno chino y que no lo haría si se le solicitara.

La estructura del trato de Oracle no se conoció de inmediato.

El papel de la Casa Blanca en el logro de la venta tiene poco o ningún precedente en los anales de la negociación estadounidense. A pesar de la reputación de frivolidad de TikTok, los funcionarios de la Casa Blanca durante el último año han dirigido un escrutinio cada vez mayor sobre lo que dicen son riesgos de seguridad nacional que los datos que recopila la aplicación podrían enviarse a las autoridades chinas.

Las negociaciones de acuerdos involucraron a algunos de los nombres más importantes de las empresas estadounidenses. Microsoft fue considerado durante mucho tiempo el favorito después de que dijera a principios de agosto que estaba en conversaciones con ByteDance sobre la compra de las operaciones de TikTok en los EE. UU. Junto con las de Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Walmart Inc. dijo más tarde que se había unido a Microsoft .

La oferta de Oracle fue impulsada por General Atlantic y Sequoia Capital, dos importantes inversores en la empresa matriz china de TikTok, que buscaban formar parte de un acuerdo . No se pudo determinar el domingo por la noche si esas empresas participarán en la oferta final de Oracle.

Las tensiones entre China y Estados Unidos han descarrilado otros acuerdos tecnológicos de alto perfil. La administración Trump bloqueó la oferta hostil de 117.000 millones de dólares de Broadcom Ltd. por Qualcomm Inc. por preocupaciones de que el acuerdo debilitaría al fabricante estadounidense de chips y cedería poder de mercado a China . Meses después, los reguladores antimonopolio chinos no aprobaron la oferta de Qualcomm para comprar el fabricante de chips holandés NXP Semiconductors NV.

Pero esos acuerdos generalmente no ganaron la atención generalizada que las conversaciones de TikTok obtuvieron con sus millones de usuarios leales preocupados por el futuro de la aplicación.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

The Wall Street Journal