Observatorio Venezolano de Conflictos: Protestas sociales van más allá de la fidelidad política (+Videos)

septiembre 23, 2020 - 8:56 pm

El Observatorio Venezolano de Conflictos se refirió a las protestas registradas en las poblaciones de Boca de Uchire, Urachiche, Chivacoa y Barrancas, quienes reclaman por la deficiencia de los servicios públicos y la situación económica que viven.

«Las protestas sociales van más allá de la fidelidad política», expresaron al señalar que los venezolanos están afectados por igual por una crisis frente a la cual se sienten desasistidos e invisibilizados.

«Las manifestaciones en Boca de Uchire (Anzoátegui), la de Barrancas (Monagas) y las de Urachiche y Chivacoa (Yaracuy) muestran la indignación de quienes no son escuchados y han sido manipulados para mayor control social», afirmó en su cuenta en Twitter el OVCS.

Se refirieron también sobre los saqueos registrados en Aragua. «Los saqueos destacan la agudización de la emergencia compleja expresada en hambre y desesperación. Desde el OVCS condenamos cualquier tipo de manifestación violenta para denunciar o exigir derechos», señalaron.

#23Sep Protestas en El Tocuyo, #Lara.

«A mi no me interesa la gasolina, ni el gas, no me interesa la caja, no me interesa nada de eso. Lo que me interesa es que ese señor se vaya». Manifestante se refiere a un cambio de gobierno.

Vía @laprensalara

— Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) September 23, 2020