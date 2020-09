Nuggets vencen a Lakers y se acercan 2-1 en la final del Oeste

septiembre 23, 2020 - 8:58 am

Con excelente aporte ofensivo de Jamal Murray, Jerami Grant y el serbio Nikola Jokic, los Denver Nuggets vencieron este martes 22 de septiembre a Los Ángeles Lakers 114-106 y se acercaron 2-1 en la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Murray con 28 puntos y 12 asistencias, Grant con 26 tantos y Jokic con 22 cartones y 10 rebotes estuvieron inmaculados en la ofensiva de los Nuggets.

Por los Lakers el astro LeBron James se desbordó con un ‘triple-doble’ de 30 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias.

El próximo partido de esta serie al mejor de siete encuentros será el jueves en la misma sede de Orlando.

El ganador de la llave avanza a la gran final de la NBA contra el vencedor de la final de la Conferencia Este entre los Boston Celtics y los Miami Heat, que favorece al quinteto de Florida por 2-1.

Denver salió con garras y con deseo desde el primer cuarto luchando a capa y espada hasta llegar al pequeño descanso 29-27 arriba.

Una ofensiva de 15-3 abrió el segundo parcial de Denver, incluidos triples de Murray y Monte Morris, este último con dos en ese tramo, dejando a los Nuggets con amplia ventaja 44-30.

De la mano del ala-pívot serbio Jokic, quien ya tenía 15 puntos, los Nuggets se fueron inspirados el descanso intermedio con una ventaja de 63-53.

Al finalizar el tercer período el colchón de los Nuggets era bastante considerable en puntos (93-75), en gran parte gracias a la labor ofensiva de Jokic (22 tantos hasta ese momento).

The best of @BeMore27’s clutch play in Orlando thus far for the @nuggets!

Game 4 ⏩ Thursday, 9 PM ET, TNT pic.twitter.com/BVc3K9qVUe

— NBA (@NBA) September 23, 2020