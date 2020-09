Nuggets remonta un déficit de 16 puntos ante Clippers y obliga un séptimo decisivo

septiembre 13, 2020 - 4:55 pm

Con un imponente Nikola Jokic, los Denver Nuggets volvieron a sorprender a Los Angeles Clippers al derrotarlos este domingo por 111 a 98 y forzar el séptimo partido de la semifinal de la Conferencia Oeste, en la que podrían hacer historia en la NBA.

Si los Nuggets ganan el martes el séptimo juego se convertirían en el primer equipo de la NBA en remontar dos eliminatorias de playoffs después de tener una desventaja de 3-1.

De la mano de Paul George (33 puntos) y Kawhi Leonard (25), los Clippers dominaron ampliamente el partido, con una ventaja de hasta 16 puntos, hasta que los Nuggets protagonizaron una espectacular remontada para ponerse por delante al inicio del último cuarto.

Al descanso se llegó con clara ventaja angelina por 63-47 pero los Nuggets volvieron con otra energía defensiva y dos secundarios, Michael Porter Jr. y Gary Harris, comenzaron a ayudar a Jokic en la ofensiva.

Ante unos desconcertados Clippers, otra vez sin respuesta ante la avalancha ofensiva de los Nuggets, Jokic clavó dos triples seguidos que dieron un amplio margen a su equipo 91-84 que supieron mantener hasta el final.

Nikola Jokic, con 34 puntos y 14 rebotes, y Jamal Murray, con 21 puntos, volvieron a liderar el triunfo de los Nuggets.

Nikola Jokic (34 PTS, 14 REB, 7 AST) leads the @nuggets back from a 16+ point deficit for the second game in a row to FORCE GAME 7, Tuesday at 9 PM ET on ESPN!#MileHighBasketball #NBAPlayoffs #WholeNewGame pic.twitter.com/2r5IKrP632

— NBA (@NBA) September 13, 2020