Novak Djokovic se estrena con una victoria arrolladora en el Roland Garros

septiembre 29, 2020 - 12:59 pm

El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, arrasó en su primer partido del Roland Garros 2020 tras superar en sets corridos al sueco Mikael Ymer.

«Nole» al número 80ª del mundo en poco más de una hora y media con parciales de 6-0, 6-2, 6-3.

«Evidentemente no es un Roland Garros normal, pero es realmente un placer jugar ante el público», comentó Djokovic, quien realizó varias dejadas ante su rival sueco.

Always ready to learn something new 🤗@DjokerNole #RolandGarros pic.twitter.com/SO7DY7y67b