“No se les ocurra ponerse la vacuna rusa”: Presidente de la FMV

septiembre 15, 2020

Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela, advirtió y a los venezolanos sobre la aplicación de la vacuna contra el covid-19 concretamente la rusa, alegando que no sirve de nada.

El representante gremial indicó que de cada 10 muertos por covid-19 en el país, 3 corresponden a trabajadores de la salud. La información fue suministrada en este martes 15 de septiembre, en medios digitales de la Federación Médica Venezolana

“No se les ocurra ponerse esa vacuna porque no sirve para nada”, escribió en su cuenta en twitter acompañando el video de sus declaraciones, donde señaló que no cree posible que una vacuna efectiva contra el covid-19 esté lista para este año. En su opinión, podría estar disponible para el primer o segundo trimestre de 2021.

También cuestionó la seriedad de la investigación de la vacuna rusa. Aseguró que fármacos como el elaborado por la Universidad de Oxford sí han cumplido con todos los parámetros establecidos.

Personal médico afectado por el covid-19

Aprovechó la oportunidad el doctor León Natera para una vez más denunciar las condiciones en las que trabaja el personal médico del país, el cual está expuesto al virus diariamente por falta de equipos de protección, medicamentos y servicios públicos en los hospitales.

De igual manera hizo pública su duda sobre las cifras que el Gobierno Nacional ofrece cada día como resumen del combate contra la pandemia, “Todas las cifras dadas por la administración de Maduro son cifras virtuales que sacan del sombrero de algún mago”, dijo al asegurar que en estas cantidades no incluyen 166 muertes de personal sanitario, cifra que consideró alarmante.

“Como no se ocupan de atender ni de darle seguridad a los de primera línea, pues tienen que ocultar las muertes. Hasta ahora son 166 muertos de personal de la salud, 100 médicos y 66 trabajadores sanitarios. En Venezuela el 30% de los fallecidos son del personal médico. De cada 10 muertos, 3 son trabajadores de la salud”, dijo.

Destacó que, además de estar expuestos, el gobierno les agrede por realizar su trabajo y mostrar la verdad de lo que ocurre en el país.

