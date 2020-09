No dejes entrar al COVID-19 a tu casa, pero, tampoco lo saques a pasear

septiembre 19, 2020 - 11:30 am

Mantenerse sano es la prioridad en tiempos difíciles y como la pandemia aún no ha cesado alrededor del mundo, es sumamente importante no aflojar las medidas de prevención contra el coronavirus.

Hoy en Venezuela hemos llegado a 188 días de cuarentena, miles de horas que han demostrado la fuerza de cada ciudadano para frenar al letal virus, pero, luego de cien días los ánimos y la confianza pueden llegar a flaquear, es por eso que desde el equipo de Noticia al Día, te recordamos que en esta etapa del juego, debemos ser mucho más cuidadosos con lo que hacemos, porque por el más mínimo descuido puedes llegar a contagiarte.

El uso del tapabocas es indispensable, pero no sólo eso, la Organización Mundial de la Salud y los organismos competentes a nivel nacional recomiendan que se debe tener presente y aplicar todos los mecanismos existentes para evitar la propagación del virus.

El distanciamiento social es muy importante. Aunque en el Zulia, las reuniones familiares o entre amigos son difíciles de evitar, hay que recordar que es preferible esperar que dejar entrar el virus en casa, recuerda que a veces los asintomáticos también contagian, y según la doctora Krisba Rodríguez, » cualquier persona es positivo asintomático hasta que se demuestre lo contrario». Aunque no lo puedas ver, la COVID-19 puede estar en cualquier parte.

Lavarse las manos es esencial, usa agua y jabón frecuentemente y en caso de que necesites salir procura utilizar antibacterial. Igualmente al llegar a casa, debes higienizarte, cambiarte de ropa es lo más recomendable, lavar los alimentos que compraste o limpiar las superficies de los objetos que hayas traído a casa.

No saques a pasear al virus. Si presentas síntomas leves de gripe, es recomendable acudir al médico, no automedicarse y guardar reposo. En caso de que solo resulte ser un resfriado, no salgas de casa, no te expongas ni expongas a otras personas a debilitar sus defensas, una simple gripe puede ser un canal ideal para contagiarte con mayor rapidez.

Las fiestas pueden esperar. Que la cotidianidad no sea motivo de relajo, no te confíes, ni dejes entrar al COVID-19 a tu casa, pero, tampoco lo saques a pasear, mantenernos sanos es la meta, mientras la pandemia pasa.

Any Vargas

Noticia al Día