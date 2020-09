Netflix lanza un nuevo tráiler de Over The Moon

septiembre 22, 2020 - 5:00 pm

Netflix sigue sumando contenido original a su plataforma, en esta ocasión nos traen el tráiler final de su nueva película animada, Over The Moon. Una joven que tiene un sueño desde que era pequeña, hará todo lo posible para cumplirlo y no dejará que nadie se ponga en su camino.

Fei Fei, una niña de 12 años, sueña con viajar a la Luna gracias a una vieja leyenda china que sus padres le contaron cuando era pequeña, la cual trata sobre una mujer y su amado que por diferentes circunstancias tienen que separarse.

Y aunque suena increíble, con mucho esfuerzo y utilizando toda su inteligencia, logra construir un cohete para volar hasta el satélite. Sin embargo, cuando llega a la Luna se da cuenta que más allá de una simple historia, hay algo oculto que debe descifrar para regresar con su familia.

La película es dirigida por Glen Keane y producida por Gennie Rim y Peilin Chou. En Over The Moon participan Cathy Ang, Phillipa Soo, Ken Jeong, John Cho, Ruthie Ann Miles, Sandra Oh, Robert G. Chiu, Margaret Cho y Kimiko Glenn.

Over The Moon llegará a la plataforma de streaming el 23 de octubre de manera global.

