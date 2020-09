Nadal, sin complicaciones, pasó a cuartos en Roma

septiembre 19, 2020 - 8:25 am

El español Rafa Nadal no tuvo problemas para avanzar a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma.

El número dos del mundo se impuso por 6-1 y 6-3 al serbio Dusan Lajovic (25º) y se enfrentará el sábado en la siguiente etapa al argentino Diego Schwartzman (15º), que sobrevivió a un duro partido de octavos contra el polaco Hubert Hurkacz (31º), al que remontó para terminar ganando por 3-6, 6-2 y 6-4.

El mallorquín, en plena cuenta atrás para intentar ganar su decimotercer Roland Garros en París, disputaba su segundo partido desde el confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus.

El primero había sido el miércoles y fue un auténtico paseo (6-1, 6-1) ante su compatriota Pablo Carreño (18º del ránking ATP y reciente semifinalista en el Abierto de Estados Unidos).

En el partido ante Lajovic, Nadal dio sus primeros signos de cansancio cuando pensaba tener el partido sentenciado, con 4-0 a favor en el segundo set. El serbio le presionó entonces, ganando tres juegos seguidos, pero la estrella española finiquitó el duelo a continuación.

